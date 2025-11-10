दिल्ली में धमाका: अहमदाबाद सहित गुजरातभर में अलर्ट

Ahmedabad. देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके को देखते हुए अहमदाबाद सहित राज्यभर में अलर्ट जारी कर दिया है। शहर पुलिस के साथ गुजरात एटीएस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व अन्य एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में जांच के निर्देश दिए हैं। मंदिरों, राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को भी अलर्ट किया है। बीडीडीएस और डॉग स्क्वॉड की टीमें जांच में जुट गई हैं। शहर की सीमा पर वाहन चेकिंग भी शुरू की गई है।