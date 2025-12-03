गुजरात में अमेरिकी वीजा सेंटर की मांग

मेहसाणा. गुजरात में अमेरिकी वीजा आवेदन के लिए कोई भी केंद्र उपलब्ध नहीं है, इस कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले सहित पूरे राज्य में वीजा सुविधा न होने से लोगों को मुंबई, दिल्ली या चेन्नई जाना पड़ता है।

मेहसाणा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हरिभाई पटेल ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से गुजरात में वीज़ा एप्लिकेशन सेंटर (वी.एफ.एस.) खोलने की मांग की है।

उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि गुजरात में वीजा सेंटर स्थापित किया जाए तो नागरिकों को अन्य राज्यों में जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात से हर महीने हजारों लोग अमेरिका जाने के लिए वीजा आवेदन करते हैं। वीजा प्रक्रिया के लिए राज्य में कोई भी केंद्र न होने से यह प्रक्रिया बोझिल और समय लेने वाली बन जाती है। सांसद ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश का गुजरात महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में वीजा सुविधा का अभाव नागरिकों के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा करता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि गुजरात में वी.एफ.एस. केंद्र खोला जाए तो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि नागरिकों का समय और धन भी बचेगा। इस मांग के पूरा होने से गुजरात के लोगों के लिए अमेरिकी वीज़ा प्रक्रिया सरल और सुलभ हो सकेगी।