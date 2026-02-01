बोटाद से भक्त संजय आंखों पर पट्टी बांधकर द्वारका की पदयात्रा को निकले

जामनगर. बोटाद के एक कृष्ण भक्त ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा शुरू की है। यह भक्त जामनगर जिले में पहुंचा और यात्रा जारी रखते हुए द्वारका की ओर बढ़े।

बोटाद निवासी संजय पडेलिया ने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए द्वारकाधीश की मन्नत मानी थी। जैसे-जैसे उनकी हालत में सुधार हुआ, वे इस मन्नत को पूरा करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर बोटाद से द्वारका तक 360 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं।