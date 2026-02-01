23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

बोटाद से भक्त संजय आंखों पर पट्टी बांधकर द्वारका की पदयात्रा को निकले

पत्नी की मदद से 360 किलोमीटर चलकर पूरी करेंगे मन्नत जामनगर. बोटाद के एक कृष्ण भक्त ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा शुरू की है। यह भक्त जामनगर जिले में पहुंचा और यात्रा जारी रखते हुए द्वारका की ओर बढ़े।बोटाद निवासी संजय पडेलिया ने [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Feb 23, 2026

पत्नी की मदद से 360 किलोमीटर चलकर पूरी करेंगे मन्नत

जामनगर. बोटाद के एक कृष्ण भक्त ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा शुरू की है। यह भक्त जामनगर जिले में पहुंचा और यात्रा जारी रखते हुए द्वारका की ओर बढ़े।
बोटाद निवासी संजय पडेलिया ने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए द्वारकाधीश की मन्नत मानी थी। जैसे-जैसे उनकी हालत में सुधार हुआ, वे इस मन्नत को पूरा करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर बोटाद से द्वारका तक 360 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं।

तीन दिनों में द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचने का लक्ष्य

उन्होंने आठ दिन पहले बोटाद से पदयात्रा शुरू की। वे अपनी पत्नी की मदद से हर दिन पैदल चलकर जामनगर पहुंचे। यहां से द्वारका रवाना हुए। उनका लक्ष्य अगले तीन दिनों में द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचने का है। कई अन्य भक्त भी उत्साह से इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 09:49 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बोटाद से भक्त संजय आंखों पर पट्टी बांधकर द्वारका की पदयात्रा को निकले

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम: खेल, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बनी सहमति

Ahmedabad
अहमदाबाद

वडोदरा में 13 लाख की शराब जब्त, तीन गिरफ्तार

अहमदाबाद

Ahmedabad: ईसनपुर के स्कूल में अभिभावकों, एबीवीपी का प्रदर्शन

Ahmedabad City DEO
अहमदाबाद

राज्य में 2.73 करोड़ नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड

Gujarat vidhansabha
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में 16 थानों के पुलिस निरीक्षक बदले

New CP Office Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.