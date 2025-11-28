डिजिटल अरेस्ट: डरा-धमका कर बुजुर्ग से 7 लाख ऐंठे

आरोपियों ने बुजुर्ग से कहा कि ऑर्गन डोनेट करने वालों के अंग चीन जैसे देशों में बेच कर करोड़ों रुपए लिए हैं। इन गंभीर मामलों में तुम्हारी लिप्तता सामने आई है। ऐसा कहकर डरा धमकाकर बुजुर्ग से जांच के लिए उनके बैंक अकाउंट की जानकारी ले ली। उसके बाद उसमें जमा राशि का वैरिफिकेशन करने की बात कही। इस बहाने से आरटीजीएस और यूपीआई के जरिए बुजुर्ग से ऑनलाइन सात लाख 14 हजार 410 रुपए ऐंठ लिए।