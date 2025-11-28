Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

डिजिटल अरेस्ट: डरा-धमका कर बुजुर्ग से 7 लाख ऐंठे

-पीडि़त ने साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई प्राथमिकी

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 28, 2025

cyber crime branch

Ahmedabad. डिजिटल अरेस्ट करके गिरफ्तारी का डर बताते हुए पैसों की ऑनलाइन ठगी करने का एक और मामला शहर में सामने आया है।नवरंगपुरा क्षेत्र निवासी एक बुजुर्ग ने 27 नवंबर को इसकी प्राथमिकी साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई है। इसमें बताया कि उन्हें 29 अक्टूबर को वॉट्सएप नंबर से फोन आया सामने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए बात की।

बुजुर्ग से कहा अश्लील फोटो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, 126 करोड़ के घोटाले व देश विरोधी गतिविधियों में तुम्हारी लिप्तता सामने आई है। तुम्हारे आधार कार्ड पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हैदराबाद में बैंक अकाउंट खोले गए हैं। होटल बुक किए गए हैं।

अंग बेचने के मामले में लिप्तता का आरोप

आरोपियों ने बुजुर्ग से कहा कि ऑर्गन डोनेट करने वालों के अंग चीन जैसे देशों में बेच कर करोड़ों रुपए लिए हैं। इन गंभीर मामलों में तुम्हारी लिप्तता सामने आई है। ऐसा कहकर डरा धमकाकर बुजुर्ग से जांच के लिए उनके बैंक अकाउंट की जानकारी ले ली। उसके बाद उसमें जमा राशि का वैरिफिकेशन करने की बात कही। इस बहाने से आरटीजीएस और यूपीआई के जरिए बुजुर्ग से ऑनलाइन सात लाख 14 हजार 410 रुपए ऐंठ लिए।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 Nov 2025 10:24 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / डिजिटल अरेस्ट: डरा-धमका कर बुजुर्ग से 7 लाख ऐंठे

