डिजिटल अरेस्ट ठगी का प्रयास विफल, वृद्धा के 35 लाख बचाए

पांच दिसंबर से वृद्धा साइबर डिजिटल अरेस्ट ठग गिरोह के चंगुल में थी। पांच दिसंबर को एक अज्ञात नंबर से वॉट्सएप पर फोन आया, जिसमें कहा कि आपके मोबाइल नंबर का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों में हो रहा है। फोन करने वाले ने खुद की पहचान मुंबई क्राइम ब्रांच कर्मचारी के रूप में दी फिर ऊपरी अधिकारी से बात करने को कहा। कथित अधिकारी ने कहा कि तुम्हारे आधार कार्ड से कैनरा बैंक में एक अकाउंट खुला है। जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल की ओर से किए गए मनी लॉन्डरिंग मामले में तुम्हारे अकाउंट की लिप्तता सामने आई है। ऐसे में वृद्धा को डरा धमकाकर उनके बैंक डिपॉजिट, एलआईसी, एफडी की जानकारी ली और फिर वैरिफिकेशन करने के नाम पर उन्हें आइसीआइसीआइ बैंक का एक अकाउंट नंबर देकर उसमें सभी 33.35 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा। वृद्धा इतना डर गई थी कि गिरोह के बताए अनुसार वह बैंक की ब्रांच में लाखों रुपए लेकर पहुंच गई और जल्द ही बैंक अकाउंट में रुपए जमा करने का दबाव डालने लगी थी। बैंक स्टाफ की सतर्कता से ठगी की यह योजना विफल हो गई। वृद्धा की जीवनभर की बचत बच गई।