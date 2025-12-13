गुजरात पुलिस का ऑपरेशन कारावास, 15 दिन में 41 को पकड़ा

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले भी हैं। ये आरोपी जमानत या पेरोल पर छूटने के बाद जेल में वापस न लौटकर अन्य राज्यों में अपनी पहचान और हुलिया बदलकर रह रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने केवल मुखबिर के नेटवर्क की मदद ली बल्कि तकनीकी सर्विलांस का भी प्रभावी उपयोग किया। अंतर-जिला और अंतर-राज्य समन्वय स्थापित कर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।