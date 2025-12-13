गुजरात पुलिस का ऑपरेशन कारावास, 15 दिन में 41 को पकड़ा

Ahmedabad. राज्य की जेलों से पेरोल व जमानत पर छूटने के बाद फरार हो जाने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन कारावास शुरू किया है। 26 नवंबर से शुरू किए गए इस अभियान के तहत बीते 15 दिनों में 41 ऐसे वांछित आरोपियों को पकड़ने में गुजरात पुलिस ने सफलता पाई है। इसमें से 15 आरोपी तो ऐसे हैं, जिन्हें पुलिस बीते पांच साल से तलाश कर रही थी।
गुजरात पुलिस के महानिदेशक विकास सहाय ने शनिवार को जानकारी दी कि इस अभियान का उद्देश्य उन आरोपियों को पकड़ना है, जो जमानत या पैरोल पर छूटने के बाद जेल में वापस नहीं लौटे।पुलिस 15 दिनों में 41 आरोपियों को पकड़कर फिर से जेल की सलाखों के पीछे कर दिया।
अभियान के दौरान यह भी सामने आया कि 25 आरोपियों की मृत्यु हो गई है। ऐसे में इन सभी 25 आरोपियों के मृत्यु प्रमाण-पत्र को प्राप्त कर उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इन 25 आरोपियों में 17 आरोपी ऐसे थे कि जो बीते पांच साल से फरार चल रहे थे।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले भी हैं। ये आरोपी जमानत या पेरोल पर छूटने के बाद जेल में वापस न लौटकर अन्य राज्यों में अपनी पहचान और हुलिया बदलकर रह रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने केवल मुखबिर के नेटवर्क की मदद ली बल्कि तकनीकी सर्विलांस का भी प्रभावी उपयोग किया। अंतर-जिला और अंतर-राज्य समन्वय स्थापित कर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग