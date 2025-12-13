अहमदाबाद के 16 ब्रिजों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी पाबंदी

मनपा सूत्रों का कहना है कि सुभाष ब्रिज में दरार पड़ने की घटना की जांच में सामने आ रहा है कि ओवरब्रिजों पर वाहनों का भारी दबाव है। इसके अलावा इनसे भारी माल वाहक वाहनों की बड़े पैमाने पर आवाजाही होती है, इससे ब्रिजों को नुकसान हो रहा है। यह स्थिति सुभाष ब्रिज की नहीं बल्कि अन्य ब्रिजों की भी हो सकती है। ऐसे में मनपा ने शहर के पुराने ब्रिजों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की योजना तैयार की है। मनपा जिन 16 ब्रिजों पर हाइट बैरियर लगाने जा रही है उसमें से चार ब्रिजों पर एक जबकि 12 ब्रिजों पर दोनों छोर पर हाइट बैरियर लगाएगी। ऐसे में कुल 28 हाइट बैरियर लगाए जाएंगे। इसके साथ ब्रिजों पर सूचना बोर्ड भी लगेंगे।