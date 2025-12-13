अहमदाबाद के 16 ब्रिजों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी पाबंदी

Ahmedabad. शहर के अहम ब्रिजों में से एक सुभाष ब्रिज में दरार पड़ने की घटना से अहमदाबाद महानगर पालिका जागती नजर आ रही है। सालों पुराने ब्रिज और उन पर बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव से उन्हें नुकसान होने की आशंका को देखते हुए महानगर पालिका ने शहर के 16 ओवरब्रिजों पर भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का निर्णय किया है। जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ महानगर पालिका की ओर से इन ब्रिजों पर हाइट बैरियर लगाएगी। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अहमदाबाद महानगर पालिका ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मनपा सूत्रों का कहना है कि सुभाष ब्रिज में दरार पड़ने की घटना की जांच में सामने आ रहा है कि ओवरब्रिजों पर वाहनों का भारी दबाव है। इसके अलावा इनसे भारी माल वाहक वाहनों की बड़े पैमाने पर आवाजाही होती है, इससे ब्रिजों को नुकसान हो रहा है। यह स्थिति सुभाष ब्रिज की नहीं बल्कि अन्य ब्रिजों की भी हो सकती है। ऐसे में मनपा ने शहर के पुराने ब्रिजों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की योजना तैयार की है। मनपा जिन 16 ब्रिजों पर हाइट बैरियर लगाने जा रही है उसमें से चार ब्रिजों पर एक जबकि 12 ब्रिजों पर दोनों छोर पर हाइट बैरियर लगाएगी। ऐसे में कुल 28 हाइट बैरियर लगाए जाएंगे। इसके साथ ब्रिजों पर सूचना बोर्ड भी लगेंगे।
मनपा सूत्रों का कहना है कि जिन 16 ब्रिजों पर मनपा ने हाइट बैरियर लगाने का निर्णय किया है और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है, उन पर एएमटीएस बस गुजर सकेगी। बड़े ट्रक और ट्रेलर नहीं गुजर सकेंगे।
ब्रिज का नाम- निर्माण वर्ष
-कालूपुर रेलवे ब्रिज-1975
-सरदार पटेल ब्रिज (नदी पर)-1940
-महात्मा ब्रिज (नदी पर)-1942
-नेहरूब्रिज (नदी पर)-1962
-परीक्षित मजूमदार ब्रिज-1968
-सुभाष ब्रिज-1973
-गिरधरनगर रेलवे ब्रिज-1985
-आंबेडकर रेलवे ब्रिज-चामुंडा-1990
-केडिला रेलवे ब्रिज-1996
-नाथालाल झघडा ब्रिज-1998
-सरदार पटेल ब्रिज (नया)-2000
-चांदलोडिया रेलवे ब्रिज-2000
-स्वामी विवेकानंदनगर ब्रिज (नदी)-2001
-महात्मा गांधी ब्रिज (नया)-2001
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग