पैसों की भूख में बहन बनी कातिल, इंश्योरेंस के लिए बॉयफ्रेंड से छोटी बहन की कराई हत्या

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)
Crime News: गुजरात के वडोदरा में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। पैसों के लालच में एक बड़ी बहन ने अपनी ही छोटी बहन की हत्या करवा दी। 36 वर्षीय अजीजा दीवान की हत्या उसकी बड़ी बहन फिरोजा दीवान और उसके प्रेमी रमीज शेख ने मिलकर की। पुलिस के अनुसार, फिरोजा ने अजीजा के नाम पर 40 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया था और खुद को उसका नॉमिनी बनाया था। बीमा की रकम हड़पने के लिए उसने अपने प्रेमी को हत्या के लिए उकसाया।
वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में फिरोजा दीवान और रमीज शेख को गिरफ्तार कर लिया। अजीजा का शव तीन दिन पहले अंकोडिया गांव के एक सुनसान इलाके से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अजीजा की हत्या दुपट्टे से गला घोंटकर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए।
वडोदरा ग्रामीण के एसपी सुशील अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति अजीजा को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देता हुआ नजर आया। चेहरे की पहचान कर फुटेज पीड़िता के परिवार को दिखाया गया, जिससे उसकी पहचान रमीज शेख के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान शेख ने अपराध कबूल करते हुए बताया कि उसने अजीजा का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की। शेख पेशे से फूड डिलीवरी बॉय है और उसका फिरोजा के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक, फिरोजा को पैसों की सख्त जरूरत थी।
अजीजा अपने पति से विवाद के चलते पिछले छह महीनों से गोरवा स्थित पिता के घर में रह रही थी। फिरोजा भी अपने पति के साथ उसी घर में रहती थी। पुलिस के अनुसार, फिरोजा ने 28 नवंबर को अजीजा के नाम पर 40 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया और पहली प्रीमियम राशि भी जमा की। उसने रमीज शेख को हत्या के बदले 7 लाख रुपये देने का वादा किया था।
मंगलवार रात करीब 8 बजे अजीजा घर से निकली थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि फिरोजा ने उसे श्रम कार्ड बनवाने के बहाने रमीज शेख के साथ भेजा। शेख पहले अजीजा को पाद्रा ले गया और फिर अंकोडिया के एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है।
