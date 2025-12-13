पैसों की भूख में बहन बनी कातिल, इंश्योरेंस के लिए बॉयफ्रेंड से छोटी बहन की कराई हत्या

वडोदरा ग्रामीण के एसपी सुशील अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति अजीजा को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देता हुआ नजर आया। चेहरे की पहचान कर फुटेज पीड़िता के परिवार को दिखाया गया, जिससे उसकी पहचान रमीज शेख के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान शेख ने अपराध कबूल करते हुए बताया कि उसने अजीजा का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की। शेख पेशे से फूड डिलीवरी बॉय है और उसका फिरोजा के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक, फिरोजा को पैसों की सख्त जरूरत थी।