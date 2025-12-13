13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पैसों की भूख में बहन बनी कातिल, इंश्योरेंस के लिए बॉयफ्रेंड से छोटी बहन की कराई हत्या

Crime News: अजीजा अपने पति से विवाद के चलते पिछले छह महीनों से गोरवा स्थित पिता के घर में रह रही थी। फिरोजा भी अपने पति के साथ उसी घर में रहती थी।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Shaitan Prajapat

Dec 13, 2025

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)

Crime News: गुजरात के वडोदरा में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। पैसों के लालच में एक बड़ी बहन ने अपनी ही छोटी बहन की हत्या करवा दी। 36 वर्षीय अजीजा दीवान की हत्या उसकी बड़ी बहन फिरोजा दीवान और उसके प्रेमी रमीज शेख ने मिलकर की। पुलिस के अनुसार, फिरोजा ने अजीजा के नाम पर 40 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया था और खुद को उसका नॉमिनी बनाया था। बीमा की रकम हड़पने के लिए उसने अपने प्रेमी को हत्या के लिए उकसाया।

पुलिस ने खोली साजिश की परतें

वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में फिरोजा दीवान और रमीज शेख को गिरफ्तार कर लिया। अजीजा का शव तीन दिन पहले अंकोडिया गांव के एक सुनसान इलाके से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अजीजा की हत्या दुपट्टे से गला घोंटकर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए।

सीसीटीवी से मिला अहम सुराग

वडोदरा ग्रामीण के एसपी सुशील अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति अजीजा को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देता हुआ नजर आया। चेहरे की पहचान कर फुटेज पीड़िता के परिवार को दिखाया गया, जिससे उसकी पहचान रमीज शेख के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान शेख ने अपराध कबूल करते हुए बताया कि उसने अजीजा का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की। शेख पेशे से फूड डिलीवरी बॉय है और उसका फिरोजा के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक, फिरोजा को पैसों की सख्त जरूरत थी।

बीमा पॉलिसी को लेकर रची गई साजिश

अजीजा अपने पति से विवाद के चलते पिछले छह महीनों से गोरवा स्थित पिता के घर में रह रही थी। फिरोजा भी अपने पति के साथ उसी घर में रहती थी। पुलिस के अनुसार, फिरोजा ने 28 नवंबर को अजीजा के नाम पर 40 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया और पहली प्रीमियम राशि भी जमा की। उसने रमीज शेख को हत्या के बदले 7 लाख रुपये देने का वादा किया था।

श्रम कार्ड बना हत्या का बहाना

मंगलवार रात करीब 8 बजे अजीजा घर से निकली थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि फिरोजा ने उसे श्रम कार्ड बनवाने के बहाने रमीज शेख के साथ भेजा। शेख पहले अजीजा को पाद्रा ले गया और फिर अंकोडिया के एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Karnataka Politics: इस दिन सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार! कांग्रेस विधायक ने किया बड़ा दावा
राष्ट्रीय
कर्नाटक में CM पद को लेकर खींचतान चल रही है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 08:03 pm

Hindi News / National News / पैसों की भूख में बहन बनी कातिल, इंश्योरेंस के लिए बॉयफ्रेंड से छोटी बहन की कराई हत्या

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.