डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: 11 करोड़ ठगने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इस मामले में अंतरराष्ट्रीय गिरोह की लिप्तता सामने आई है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से वीडियो कॉल के जरिए पहले संपर्क किया। उसमें खुद का परिचय दिल्ली ट्राई कर्मचारी के रूप में देते हुए कहा कि आपका मोबाइल नंबर दो घंटे में बंद हो जाएगा। आधारकार्ड से मोबाइल नंबर एक्टिव हुआ है, जिसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों में हुआ है। इसके चलते एफआईआर हुई है। सीबीआई, फेमा, आरबीआई, सेबी, रॉ जैसी एजेंसी को इस मामले में जांच का ऑर्डर हुआ है। अलग अलग एजेंसी का कर्मचारी बनकर गिरफ्तार करने की धमकी दी, कहा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी को कोई जानकारी नहीं देनी है। घर से बाहर निकलोगे तो जान को खतरा है। वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट रखते हुए शिकायतकर्ता से उसके अलग -अलग बैंक खातों से 11.42 करोड़ रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिए।