डिजिटल अरेस्ट चल रही बुजुर्ग महिला को पड़ोसी की मदद से ठगों से बचाया

फोन पर बातचीत के दौरान पुत्री को शंका होने पर उन्होंने पड़ोस में रहने वाली महिला को घर भेजा। 23 अप्रेल को घर पहुंची पड़ोस की महिला से भी बुजुर्ग महिला ने अच्छे से बात नहीं की और दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच तीन चार बार प्रयास किए और जांच की तो पता चला कि महिला फोन के सामने बैठी है। फोन पर वीडियो कॉल चालू है। ऐसे में शंका होने पर महिला ने बुजुर्ग महिला को समझाया फिर भी नहीं मानने पर वह बुजुर्ग महिला को लेकर मणिनगर थाने पहुंचीं।