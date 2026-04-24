Gujarat: स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा-कांग्रेस-आप ने झोंकी ताकत

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने शुक्रवार को बापूनगर क्षेत्र में रोड शो किया। दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि राज्य की सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं, जिला और तहसील पंचायतों में रेकॉर्ड सीटें जीतने का दावा किया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा सहित अन्य नेताओं ने भी अंतिम दिन चुनाव प्रचार किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से राजकोट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित स्थानीय नेताओं ने चुनावी रैली की।