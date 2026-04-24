गुजरात में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने झुलसाया, अमरेली में 43.3 डिग्री

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार को भी तटीय इलाकों में लू और उमस की स्थिति रहेगी। अगले तीन दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके बाद हल्की गिरावट हो सकती है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और अगले सात दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को सतर्कता बरतने की भी हिदायत दी है। जिसमें कहा गया है कि बेवजह लोग घरों से न निकलें। आवश्यकता होने पर धूप से बचाव के उपाय कर घरों से निकलने की भी सलाह दी है।