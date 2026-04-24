24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गुजरात में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने झुलसाया, अमरेली में 43.3 डिग्री

अहमदाबाद समेत कई शहरों में पारा 42 डिग्री पार, तटीय इलाकों में लू और उमस की चेतावनी, मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे सप्ताह गर्मी से लोगों को राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Apr 24, 2026

ahmedabad

अहमदाबाद शहर के वांच गाम रोड पर गर्मी से पिघल गया रोड का डामर।

Ahmedabad. गुजरात में शुक्रवार को गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसाने का काम किया। अहमदाबाद समेत कई शहरों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। सबसे अधिक गर्मी अमरेली में दर्ज हुई, जहां पारा 43.3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।

अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, अमरेली समेत कई शहरों में तपिश इतनी तेज रही कि कई मार्गों पर अन्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही देखने को मिली। अहमदाबाद में कई जगहों पर सड़क पर डामर पिघलता देखा गया।गुजरात में शुक्रवार को भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक रहा।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार को भी तटीय इलाकों में लू और उमस की स्थिति रहेगी। अगले तीन दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके बाद हल्की गिरावट हो सकती है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और अगले सात दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को सतर्कता बरतने की भी हिदायत दी है। जिसमें कहा गया है कि बेवजह लोग घरों से न निकलें। आवश्यकता होने पर धूप से बचाव के उपाय कर घरों से निकलने की भी सलाह दी है।

शहरों का तापमान

अमरेली 43.3 डिग्री

राजकोट 43.1 डिग्री

सुरेंद्रनगर 43.0 डिग्री

अहमदाबाद 42.1 डिग्री

कांडला एयरपोर्ट 42.0 डिग्री

केशोद 42.0 डिग्री

वडोदरा 41.6 डिग्री

गांधीनगर 41.5 डिग्री

भुज 41.4 डिग्री

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

24 Apr 2026 11:00 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने झुलसाया, अमरेली में 43.3 डिग्री

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा-कांग्रेस-आप ने झोंकी ताकत

CM Road Show
अहमदाबाद

डिजिटल अरेस्ट चल रही बुजुर्ग महिला को पड़ोसी की मदद से ठगों से बचाया

Maninagar police station
अहमदाबाद

Ahmedabad: इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के मामले में युवक की हत्या

Vejalpur police
अहमदाबाद

जामनगर की लखोटा झील में दो बच्चे डूबे, फायर ब्रिगेड ने दोनों के शव निकाले

अहमदाबाद

सांड को बचाने के प्रयास में बाइक-रिक्शा की टक्कर, दो की मौत

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.