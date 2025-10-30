अहमदाबाद सहित राज्य भर में दिनभर बूंदाबांदी, सर्दी के मौसम का अहसास

Ahmedabad: गुजरात भर में पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम के मिजाज के बीच गुरुवार को अहमदाबाद समेत राज्य के अधिकांश भागों में बारिश का मौसम रहा।अहमदाबाद शहर में दिनभर बादलों के कारण अंधेरा सा छाया रहा। तापमान में आई भारी गिरावट के कारण लोगों को सर्दी का अहसास भी हुआ। दिनभर बूंदाबांदी होती रही। ऐसे मौसम के चलते अहमदाबाद शहर में पारा पांच डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अहमदाबाद शहर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 24.5 तथा अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो बुधवार की तुलना में पांच डिग्री कम है।