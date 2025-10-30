Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

अहमदाबाद सहित राज्य भर में दिनभर बूंदाबांदी, सर्दी के मौसम का अहसास

गुजरात की 198 तहसीलों में बारिश, भावनगर के महुवा तहसील में सवा तीन इंच

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Oct 30, 2025

अहमदाबाद में बारिश के बीच गुजरते लोग।

Ahmedabad: गुजरात भर में पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम के मिजाज के बीच गुरुवार को अहमदाबाद समेत राज्य के अधिकांश भागों में बारिश का मौसम रहा।अहमदाबाद शहर में दिनभर बादलों के कारण अंधेरा सा छाया रहा। तापमान में आई भारी गिरावट के कारण लोगों को सर्दी का अहसास भी हुआ। दिनभर बूंदाबांदी होती रही। ऐसे मौसम के चलते अहमदाबाद शहर में पारा पांच डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अहमदाबाद शहर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 24.5 तथा अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो बुधवार की तुलना में पांच डिग्री कम है।

राज्य की 198 तहसीलों में गुरुवार को बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सबसे अधिक 3.19 इंच बारिश भावनगर जिले की महुवा तहसील में दर्ज की गई। जबकि तलाजा व हांसोट तहसील में भी तीन इंच बारिश दर्ज की गई। डांग की सुबीर, सूरत की महुवा और गांधीनगर शहर में भी दो इंच से ज्यादा बारिश हुई। 28 तहसीलों में एक इंच से ज्यादा बारिश हुई है। अन्य तहसीलों में कम हुई है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक विविध भागों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है।

वासणा बैराज के दो दरवाजे खोले

दूसरी ओर उत्तर गुजरात में हुई बारिश के कारण साबरमती नदी में पानी 1644 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण अहमदाबाद जिले के निचले क्षेत्रों के गांवों को अलर्ट किया गया है। वासणा बैराज के 28 एवं 29 नंबर गेट क्रमश: आधा और एक फीट खोले गए हैं।

Published on:

30 Oct 2025 09:08 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद सहित राज्य भर में दिनभर बूंदाबांदी, सर्दी के मौसम का अहसास

