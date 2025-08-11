11 अगस्त 2025,

अहमदाबाद

ईडी ने महेंद्र शाह की डेढ़ करोड़ की संपत्ति की जब्त

-अहमदाबाद, मुंबई में कई जगह दी दबिश

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 11, 2025

ED

Ahmedabad. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने अहमदाबाद और मुंबई में कई जगहों पर दबिश देकर महेन्द्र शाह, मेघ शाह की डेढ़ करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है।

ईडी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया कि मेघ शाह और महेंद्र शाह से जुड़े ठिकानों पर अहमदाबाद और मुंबई में सर्च की गई। सर्च के दौरान करीब डेढ़ करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें 15 लाख रुपए नकद, चार लक्जरी कार, कई लक्जरी ब्रांडेड इम्पोर्टेड घड़ी शामिल हैं। इके अलावा 40 संस्थाओं और कंपनियों से जुड़े स्टाम्प और चेकबुक जब्त किए हैं।

ईडी कर रही है मामले की जांच

ज्ञात हो कि ईडी ने गुजरात एटीएस की ओर से की गई कार्रवाई के आधार पर 28 अप्रेल महेन्द्र शाह और मेघ शाह के विरुद्ध फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) की धाराओं में जांच शुरू की थी। डीआरआई अहमदाबाद, एटीएस गुजरात की संयुक्त टीम ने अहमदाबाद के पालडी इलाके में स्थित एक घर में दबिश देकर 88 किलोग्राम सोना, जिसमें से 52 किलो, दुबई, ऑस्ट्रेलिया , स्विटजरलैंड मार्का वाला था, बरामद किया था। इसके अलावा 1.37 करोड़ नकदी, हीरे के आभूषण, महंगी घडि़यां बरामद की थीँ।

उसके आधार पर जांच शुरू करते हुए ईडी ने बाद में 23 लाख की नकदी बरामद की थी। इस मामले की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर ईडी की टीम ने अहमदाबाद और मुंबई में कई अन्य ठिकारों पर सात और आठ अगस्त को सर्च की गई, जिस दौरान नकदी, कार, व अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

Published on:

11 Aug 2025 10:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / ईडी ने महेंद्र शाह की डेढ़ करोड़ की संपत्ति की जब्त

