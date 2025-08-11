ईडी ने महेंद्र शाह की डेढ़ करोड़ की संपत्ति की जब्त

ज्ञात हो कि ईडी ने गुजरात एटीएस की ओर से की गई कार्रवाई के आधार पर 28 अप्रेल महेन्द्र शाह और मेघ शाह के विरुद्ध फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) की धाराओं में जांच शुरू की थी। डीआरआई अहमदाबाद, एटीएस गुजरात की संयुक्त टीम ने अहमदाबाद के पालडी इलाके में स्थित एक घर में दबिश देकर 88 किलोग्राम सोना, जिसमें से 52 किलो, दुबई, ऑस्ट्रेलिया , स्विटजरलैंड मार्का वाला था, बरामद किया था। इसके अलावा 1.37 करोड़ नकदी, हीरे के आभूषण, महंगी घडि़यां बरामद की थीँ।