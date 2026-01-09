उत्तरायण के दिन इमरजेंसी मामलों में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान

गुजरात में उत्तरायण पर्व के दौरान इमरजेंसी मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशंका व्यक्त की गई है। 108-इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज (ईएमएस) के विश्लेषण के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में इस बार 14 जनवरी को लगभग 5991 मामले (35.42 वृद्धि) और 15 जनवरी को 5716 मामले (29.20 फीसदी) दर्ज हो सकते हैं। सामान्य दिनों का औसत 4424 मामलों का है। पिछले वर्ष इमरजेंसी सेवा ने 14 जनवरी को 4948 लोगों को आपात स्थिति में अस्पतालों तक पहुंचाया।ईएमएस के अनुसार पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर इस बार वाहन दुर्घटनाओं, गैर-वाहन ट्रॉमा, ऊंचाई से गिरने, झगड़े और क्रश इंजरी जैसी घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान है।