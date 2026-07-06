निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित करने के लिए किया प्रेरित

अहमदाबाद @ पत्रिका. युगप्रधान आचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती मुनि सुव्रत कुमार सहित तीन जैन मुनियों के सानिध्य में "जागृत हो श्रावक - सही सोच, सही दिशा" कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आयोजन जैन श्वेताम्बर तेरापंथ सभा, अहमदाबाद के तत्वावधान में शाहीबाग स्थित तेरापंथ भवन में किया गया। मुनि सुव्रत कुमार ने कहा कि प्रत्येक श्रावक को अपनी विवेक चेतना जागृत करनी चाहिए। सेवा, अनुशासन और मर्यादाओं की जानकारी रखना आवश्यक है। मुनि मंगलप्रकाश ने जीवन में बढ़ते प्रमाद, शिथिलता और धर्म के प्रति उदासीनता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आडंबर से दूर रहकर जागृति, चेतना और सही दिशा की आवश्यकता पर बल दिया। मुनि शुभमकुमार ने कहा कि वर्तमान में एआइ, मोबाइल और सोशल मीडिया का युग है, जहां ज्ञान बढ़ रहा है, पर अध्यात्मिक ज्ञान घट रहा है। ऐसे समय में श्रावक को जागृत रहने पर मार्गदर्शन दिया। सभा के मंत्री नरेंद्र मांडोतर ने संचालन किया। सह संगठन मंत्री दिनेश कोठारी ने आभार व्यक्त किया।