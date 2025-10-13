Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

सासण गिर जंगल सफारी की एडवांस बुकिंग कर ऊंची कीमत वसूलने का पर्दाफाश

-सीआईडी क्राइम के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तीन आरोपियों को पकड़ा

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 13, 2025

Sasan Gir

Ahmedabad. जूनागढ़ स्थित एशियाई शेरों की शरणगाह सासण गिर की जंगल सफारी और देवडिया में जिप्सी सफारी की सरकारी अधिकृत वेबसाइट पर एडवांस में स्लॉट बुक कर पर्यटकों से तीन से चार गुना तक ऊंची कीमत वसूलने का पर्दाफाश हुआ है।गुजरात पुलिस के सीआईडी क्राइम के गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ने अहमदाबाद से एक और जूनागढ़ से दो आरोपियों को पकड़ा है।

पकड़े गए आरोपियों में अल्पेश कुमार भलाणी अहमदाबाद शहर के थलतेज इलाके में हेबतपुर रोड पर रहता है। जबकि जूनागढ़ जिले की मेंदरड़ा तहसील के सासण गिर निवासी सुलतान बलोच और एजाज शेख को भी गिरफ्तार किया है। अल्पेश और अन्य दो आरोपी अलग-अलग टूर्स एंड ट्रैवल्स से जुड़े हैं।

फर्जी पहचान, नाम, फोटो से करते एडवांस बुकिंगजांच में सामने आया कि इसमें एक गिरोह लिप्त है। ये अधिकृत वेबसाइट से गिर जंगल सफारी और देवडिया जिप्सी सफारी के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरण से अलग-अलग नाम और आधारकार्ड की जगह कोई भी फोटो अपलोड करके एडवांस में बल्क में स्लॉट की बुकिंग कर लेते थे। ऐसे में कोई टिकिट बुक करता तो उसे टिकट ही नहीं मिलती थी।

गिर पहुंचने वाले पर्यटक टिकट नहीं मिलने पर मायूस होते तो ये टूर एवं ट्रैवल्स के लोगों की मदद से पर्यटकों को गिर की जंगल सफारी और देवडिया जिप्सी सफारी कराने का आश्वासन देते। इसके लिए दो से तीन गुना और त्यौहारों पर तो तीन गुना से भी ज्यादा मन माफिक कीमत वसूलते थे। ऐसा कर ये सरकार को चपत लगा रहे थे। बुकिंग के लिए भी सरकारी अधिकृत वेबसाइट से मिलती जुलती नाम वाली 9 वेबसाइट का पता चला है।

जनवरी 2024 से दिसंबर 25 तक 12800 परमिट बुक

प्राथमिक जांच में पता चला कि इस गिरोह ने एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 के दौरान बुक हुई 83 हजार में से 12800 से ज्यादा परमिट को बुक कर लिया है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रणोत्सव में भी ऐसा ही खेल

सूत्रों के तहत यह गिरोह गिर जंगल सफारी ही नहीं बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टेंट सिटी और रणोत्सव में भी इसी प्रकार से एडवांस बुकिंग कर लोगों से ऊंची कीमत वसूल रहे थे। इस मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होने के आसार हैं।

Updated on:

13 Oct 2025 09:57 pm

Published on:

13 Oct 2025 09:56 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सासण गिर जंगल सफारी की एडवांस बुकिंग कर ऊंची कीमत वसूलने का पर्दाफाश

