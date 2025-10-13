सासण गिर जंगल सफारी की एडवांस बुकिंग कर ऊंची कीमत वसूलने का पर्दाफाश

गिर पहुंचने वाले पर्यटक टिकट नहीं मिलने पर मायूस होते तो ये टूर एवं ट्रैवल्स के लोगों की मदद से पर्यटकों को गिर की जंगल सफारी और देवडिया जिप्सी सफारी कराने का आश्वासन देते। इसके लिए दो से तीन गुना और त्यौहारों पर तो तीन गुना से भी ज्यादा मन माफिक कीमत वसूलते थे। ऐसा कर ये सरकार को चपत लगा रहे थे। बुकिंग के लिए भी सरकारी अधिकृत वेबसाइट से मिलती जुलती नाम वाली 9 वेबसाइट का पता चला है।