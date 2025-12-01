Patrika LogoSwitch to English

प्रधानमंत्री मोदी

पहला चरण: मेडिकल एमडी, एमएस कोर्स में 2119 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित

-सरकारी कोटे की 94 सीटें, एनआरआई कोटे की 143 और इन सर्विस कोटा की 17 सीटें रहीं रिक्त

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Dec 01, 2025

Ahmedabad. गुजरात की मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश समिति ने सोमवार को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के मेडिकल एमडी, एमएस और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में पहले चरण के प्रवेश आवंटित कर दिए। पहले चरण में कुल 2373 सीटों में से 2119 सीटों पर प्रवेश आवंटित किए गए हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया है, उन्हें पांच दिसंबर दोपहर 3.30 बजे तक ऑनलाइन ट्यूशन फीस भरनी होगी। 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक हेल्प सेंटर पर रिपोर्टिंग करके अपना प्रवेश कन्फर्म कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रवेश रद्द हो जाएगा।

मेडिकल स्नातकोत्तर कोर्स प्रवेश समिति के तहत मेडिकल एमडी, एमएस, डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए पहले चरण की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 24 नवंबर से एक दिसंबर सुबह आठ बजे तक की गई। मेरिट में शामिल कुल 4829 विद्यार्थियों में से 4572 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। उनकी चॉइस और मेरिट के आधार पर सोमवार शाम को उन्हें प्रवेश आवंटित किया गया है। पहले चरण में सरकारी कोटे में 1843 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया है। प्रबंधन कोटे में 195 विद्यार्थियों को, एनआरआई कोटे में 56 विद्यार्थियों को, इन सर्विस कोटे में 25 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया गया। ऐसे में पहले चरण में कुल 2119 सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया गया है।

254 सीटें रहीं खाली, होगा दूसरा चरण

पहले चरण के प्रवेश आवंटन के बाद एमडी, एमएस, डिप्लोमा कोर्स में 254 सीटें खाली रह गई। राज्य में एमडी, एमएस मेडिकल स्नातकोत्तर कोर्स की कुल 2373 सीटें हैं। इसमें से 2119 पर पहले चरण में प्रवेश दिया गया है। पहले चरण के प्रवेश आवंटन के बाद के स्तर पर सरकारी कोटे की 94 सीटें रिक्त रही हैं। एनआरआई कोटे में 143 और इन सर्विस कोटे में 17 सीटें खाली रही हैं। ऐसे में रिक्त रहीं इन 254 सीटों को दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया में ध्यानार्थ लिया जाएगा।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पहला चरण: मेडिकल एमडी, एमएस कोर्स में 2119 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित

