पहला चरण: मेडिकल एमडी, एमएस कोर्स में 2119 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित

मेडिकल स्नातकोत्तर कोर्स प्रवेश समिति के तहत मेडिकल एमडी, एमएस, डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए पहले चरण की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 24 नवंबर से एक दिसंबर सुबह आठ बजे तक की गई। मेरिट में शामिल कुल 4829 विद्यार्थियों में से 4572 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। उनकी चॉइस और मेरिट के आधार पर सोमवार शाम को उन्हें प्रवेश आवंटित किया गया है। पहले चरण में सरकारी कोटे में 1843 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया है। प्रबंधन कोटे में 195 विद्यार्थियों को, एनआरआई कोटे में 56 विद्यार्थियों को, इन सर्विस कोटे में 25 विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया गया। ऐसे में पहले चरण में कुल 2119 सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया गया है।