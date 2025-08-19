आणंद में सुबह सैर करते समय कांग्रेस के पूर्व पार्षद की हत्या

आणंद. आणंद नगरपालिका में कांग्रेस के पूर्व पार्षद सह समाजसेवी इक़बाल मलेक उर्फ बालो की मंगलवार सुबह हत्या कर दी गई। बाकरोल क्षेत्र में गोया तालाब के वॉकवे पर हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वल्लभ विद्यानगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी शुरू की।

आणंद के बाकरोल निवासी पूर्व पार्षद सह समाजसेवी इक़बाल मलेक उर्फ बालो रोजाना की तरह मंगलवार सुबह गोया तालाब के वॉकवे पर वॉकिंग करने गए थे। दो राउंड पूरे करने के बाद जैसे ही उन्होंने तीसरा राउंड शुरू किया, तभी अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पेट और गले पर वार कर इक़बाल की हत्या कर दी और पास के गेट की दीवार फांदकर फरार हो गए।

हमले के दौरान इक़बाल ने प्रतिकार करते हुए हमलावरों का हथियार पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी उंगलियां भी कट गईं। यह वारदात सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच हुई और सुबह लगभग 8 बजे स्थानीय लोगों को जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।

घटना की खबर मिलते ही वल्लभ विद्यानगर पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक जे एनपंचाल और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए करमसद के अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष अल्पेश पढीयार, नगरपालिका के विपक्ष के पूर्व नेता डॉ. जावेद व्होरा आदि भी घटनास्थल पर पहुंचे।