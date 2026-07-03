Gujarat: साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े चार आरोपी गिरफ्तार

भावनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक की सर्वर प्रणाली और कोर बैंकिंग सिस्टम में अवैध रूप से प्रवेश कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने के मामले में मो.खालिक और सोएब राणा को टीम ने सूरत से पकड़ा है। आरोपियों ने कृत्रिम बैंक बैलेंस तैयार कर 7,34,91,682 रुपए विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर आर्थिक लाभ उठाया है।इसके अलावा सीआइडी साइबर क्राइम में दर्ज मामले में वांछित आरोपी अफजल मंसूरी को भी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। जांच में उसके मोबाइल से 197 बैंक खातों का विवरण मिला है, जिनमें से 60 खातों के जरिए देशभर में 132 साइबर ठगी के मामलों में करीब 53.55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। मामले में आगे की जांच जारी है। इसकी भूमिका बैंक खाते को ऑपरेट करना और ठगी के पैसों को इधर से उधर करना है।