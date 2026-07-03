गुजरात एटीएस की जांच में खुलासा, पकड़े गए संदिग्ध आरोपियों ने बनाया था नया संगठन

यही वजह है कि इसमें जो सदस्य हैं, वे आपस में संबंधी हैं। या फिर मदरसे से जुड़े हैं। इसमें अहमद गाजीवाला, मुदस्सिर गाजीवाला सगे भाई हैं। इब्राहिम मो.हुसैन घघा इनका मामा है। जकरिया दुरानी, बिलाल दुरानी भी सगे भाई हैं। सिद्धपुर के खडियासणा गांव स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा का मुफ्ती फैजान और मदरसे में रहने वाला मो.अमीन शेरा व जकरिया शामिल हैं।इसके अलावा आरोपियों ने जैश और मसूद अजहर से जुड़े जेहादी साहित्य को गुजरात में प्रचारित करने के लिए उर्दू भाषा से उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया है। यह कार्य मुख्य रूप से इब्राहिम मो.हुसैन घघा और जकरिया दुरानी ने किया है। इन्होंने मसूद अजहर की उर्दू की पुस्तक दर्स ए जेहाद का गुजराती में अनुवाद किया है। अहमद और इब्राहिम ने अपने हाथों से जैश का झंडा भी बनाया है।