Gujarat: 10वीं की पूरक परीक्षा में 33 फीसदी, 12वीं विज्ञान संकाय में 27 प्रतिशत विद्यार्थी पास

12वीं विज्ञान संकाय की पूरक परीक्षा का परिणाम 27.36 फीसदी रहा। परीक्षा देने वाले 16120 विद्यार्थियों में से 4411 उत्तीर्ण हुए हैं। ग्रुप की बात करें तो ए ग्रुप 32.29 फीसदी परिणाम के साथ आगे रहा। बी ग्रुप के विद्यार्थियों का परिणाम 25.85 फीसदी और एबी ग्रुप का परिणाम 14.29 फीसदी रहा। छात्रों की तुलना में छात्राओं का परिणाम अधिक रहा। ए ग्रुप में छात्रों का परिणाम 31.39 फीसदी, जबकि छात्राओं का परिणाम 35.46 फीसदी रहा। बी ग्रुप में छात्रों का परिणाम 22.42 फीसदी जबकि छात्राओं का परिणाम 28.50 फीसदी रहा। एबी ग्रुप में छात्रों का परिणाम 20 फीसदी जबकि छात्राओं का परिणाम शून्य रहा। पूरक परीक्षा देने वाले नियमित 13919 विद्यार्थियों में से 28.80 फीसदी यानी 4008 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जबकि रिपीटर 2201 विद्यार्थियों में से 403 विद्यार्थी यानी 18.31 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैँ। बेस्ट ऑफ टू योजना के तहत पूरक परीक्षा देने वाले 12वीं विज्ञान संकाय के 9584 विद्यार्थियों में से 3587 विद्यार्थियों के परिणाम में सुधार हुआ है, जबकि 5997 में कोई सुधार नहीं हुआ। रिपीटर 127 में से45 विद्यार्थियों का परिणाम सुधरा है।