पुत्र को खोने के गम के बीच मां ने लिया अंगदान का फैसला, छह लोगों को मिल सकेगा नया जीवन

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी के अनुसार अंगदान के तहत एक लिवर, एक किडनी, एक पैंक्रियाज, दोनों कॉर्निया और त्वचा दान की गई। इनमें लीवर का प्रत्यारोपण सूरत के एक मरीज में किया जाएगा, जबकि किडनी और पैंक्रियाज का प्रत्यारोपण अहमदाबाद सिविल मेडिसिटी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) में भर्ती मरीजों को नया जीवन देगा। दोनों कॉर्निया से दो लोगों की आंखों की रोशनी लौटेगी, वहीं त्वचा का उपयोग झुलसे मरीजों के उपचार में किया जाएगा। डॉ. जोशी ने बताया कि ब्रेन डेड हुए कमलेश के जन्म से ही एक किडनी थी, जबकि सामान्यतः व्यक्ति के शरीर में दो किडनी होती हैं।