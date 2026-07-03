Gujarat: आतंकी गतिविधियों की साजिश रच रहे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध लोगों को पकड़ा

गिरफ्तार आरोपियों में मेहसाणा जिले के नंदासण गांव निवासी अहमद अब्दुल्लाह गाजीवाला उर्फ अबू उबेदा (19), इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घघा उर्फ अबू हमजा (30), बनासकांठा जिले के पालनपुर के पास भागळ गांव निवासी मुदस्सिर अब्दुल्लाह गाजीवाला उर्फ अबू आया (22), पाटण जिले की सिद्धपुर तहसील के खडियासणा गांव स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा निवासी जकरिया दुरानी मोहम्मद अम्मार घघा उर्फ इब्न अम्मर उर्फ जकरिया पालनपुरी (21), मदरसे का मुफ्ती फौजान इस्माइल दऊवा उर्फ मुफ्ती साहब (40), मो.अमीन शेरा उर्फ अमीन पालनपुरी (21), नवसारी जिले की चिखली तहसील के अंभेटा स्थित जामिया रहमानिया खंभिया मदरसा निवासी मो.अब्दुल रहमान सावदी उर्फ मो.पालनपुरी उर्फ अबू उनेसा (22) और मध्यप्रदेश के देवास जिले के वरसीनगर निवासी मूल सिद्धपुर निवासी बिलाल दुरानी मो. अम्मार घघा उर्फ अबू दुजाणा उर्फ अबू सूफियान उर्फ अबू झुंडल उर्फ उमरबीन खतब (18) शामिल हैं।