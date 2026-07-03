द्वारका तट पर समुद्र उफान पर, 20 फीट तक उठीं लहरें

मौसम विभाग ने शनिवार से लगातार चार दिनों तक दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को भी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के अनेक हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पहले दिन सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली में कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव में भी भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है।