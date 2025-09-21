ओमान से आए युवक से चार पुलिसकर्मियों ने जबरन 20 हजार वसूले

वे उनके भाई किशन भाटिया के साथ उसकी कार में ड्राइवर के साथ कच्छ जिले के आदिपुर जा रहे थे। वैष्णोदेवी रोड पर टोल टैक्स से कार के गुजरते ही वहां मौजूद दो वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों सहित चार ने उन्हें रोका और कार की जांच की। शराब की दो बोतलें मिलने पर केस दर्ज करके जेल में डालने की बात कहते हुए छोड़ने के लिए डेढ़ लाख रुपए मांगे। रुपयों का इंतजाम करने के लिए उनका भाई किशन गया था।