ओमान से आए युवक से चार पुलिसकर्मियों ने जबरन 20 हजार वसूले

Ahmedabad. शहर के निकोल थाना क्षेत्र में राजस्थान मूल के रत्न व्यापारी से जबरन 5.88 लाख रुपए वसूलने के मामले की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि चांदखेड़ा थाने में भी शनिवार को ऐसा ही मामला दर्ज हुआ है। इसमें दो वर्दीधारी सहित चार पुलिस कर्मचारियों पर डेढ़ लाख रुपए की मांग करते हुए जबरन 20 हजार रुपए वसूलने का आरोप लगा है।
एफआईआर के तहत मूलरूप से कच्छ जिले की गांधीधाम तहसील के आदिपुर हाल ओमान निवासी सिविल इंजीनियर पंकज भाटिया के यह घटना 18 सितंबर की सुबह 8.45 से 10.15 बजे के दौरान अपोलो सर्कल से वैष्णोदेवी सर्कल की ओर टोलटैक्स के पास हुई। वे 17 सितंबर की रात को मस्कट से मुंबई होते हुए एयर इंडिया की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने मस्कट से ड्यूटी फ्री शॉप से दो शराब की बोतलें खरीदी थीं। जिसे लेकर वे आए थे।
वे उनके भाई किशन भाटिया के साथ उसकी कार में ड्राइवर के साथ कच्छ जिले के आदिपुर जा रहे थे। वैष्णोदेवी रोड पर टोल टैक्स से कार के गुजरते ही वहां मौजूद दो वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों सहित चार ने उन्हें रोका और कार की जांच की। शराब की दो बोतलें मिलने पर केस दर्ज करके जेल में डालने की बात कहते हुए छोड़ने के लिए डेढ़ लाख रुपए मांगे। रुपयों का इंतजाम करने के लिए उनका भाई किशन गया था।
इस बीच पुलिस कर्मचारियों ने उनके पास मौजूद 8 हजार की नकदी और उनके भाई के एटीएम से 12 हजार रुपए निकलवा कर 20 हजार रुपए ले लिए और दोनों शराब की बोतलें लेकर चले गए। इसकी जानकारी आदिपुर पहुंचने के बाद उन्होंने अहमदाबाद शहर पुलिस को लिखित में दी। जिस पर 20 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई है।