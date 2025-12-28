28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

एचआइवी के साथ जी रही महिलाओं की नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग

जीसीआरआइ की नई पहल, 57 को कैंसर के शुरुआती लक्षण, एचपीवी के 21 फीसदी पाॅजिटिव मामले, अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एआरटी सेंटर से हुई पहल, एचपीवी डीएनए टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर की जांच

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 28, 2025

GCRI cancer test free of HIV infected women

जीसीआरआइ की नई पहल, 57 को कैंसर के शुरुआती लक्षण, एचपीवी के 21 फीसदी पाॅजिटिव मामले, अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एआरटी सेंटर से हुई पहल, एचपीवी डीएनए टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर की जांच

अहमदाबाद शहर के सिविल अस्पताल के एआरटी सेंटर से एचआइवी के साथ जी रही महिलाओं के लिए एचपीवी डीएनए टेस्ट के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआइ) की इस पहल के तहत अब तक 1367 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें से 289 महिलाएं एचपीवी पॉजिटिव पाई गईं। यह दर सामान्य महिलाओं की तुलना में चार गुना से भी अधिक है, जो इस बीमारी की गंभीरता को दर्शाती है।

जीसीआरआइ निदेशक डॉ. शशांक पंड्या ने बताया कि एचआईवी संक्रमित महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण एचपीवी वायरस लंबे समय तक शरीर में सक्रिय रहता है। यही वजह है कि इन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा सामान्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक होता है।शुरुआती अवस्था में कैंसर की पहचान और उपचार से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में 94 महिलाओं की कोलपोस्कोपी की गई, जिनमें से 57 में सीआईएन (सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक अवस्था) की पुष्टि हुई, जबकि एक महिला में कैंसर का निदान हुआ।

निजी अस्पतालों में छह हजार में होती है जांच

जीसीआरआइ के चिकित्सक डॉ. आनंद शाह के अनुसार इस तरह की जांच निजी अस्पतालों में 5,000 से 6,000 में होती है, जबकि जीसीआरआइ में पूरी तरह नि:शुल्क की जा रही है। एआरटी सेंटर में आने वाली इन संक्रमित महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता काम होती है ऐसे में इन्हें एचपीवी जैसे वायरस का खतरा आम महिलाओं की तुलना में छह गुना तक बढ़ जाता है। एचपीवी वायरस कैंसर का भी कारण बन सकता है।

क्या कहते हैं आंकड़े

अब तक 1367 एचआईवी संक्रमित महिलाओं की जांच की गई। इनमें से 21.14 प्रतिशत (289) महिलाएं एचपीवी पॉजिटिव मिलीं। जीसीआरआई की ओर से इन एचआइवी पीडि़त महिलाओं समेत तीन वर्षों में 17000 से अधिक लोगों की निशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 Dec 2025 10:05 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एचआइवी के साथ जी रही महिलाओं की नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: भाजपा के नए संगठन में एक व्यक्ति-एक पद के नियम की अनदेखी

Kamlam
अहमदाबाद

मलेरिया के मामलों में 97% की कमी, जल्द मलेरिया मुक्त होगा भारत: शाह

Amit Shah in ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद को 330 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Central Home Minister Amit Shah
अहमदाबाद

Ahmedabad : कांकरिया कार्निवल का आसमान से दिखा मनमोहक नजारा, उमड़े लोग

kankariya carnival ahmedabad
अहमदाबाद

हृदय संबंधी मरीज तेजी से बढ़े, गुजरात में एक साल में 12000 की वृद्धि

hear Related news Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.