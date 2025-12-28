एचआइवी के साथ जी रही महिलाओं की नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग

जीसीआरआइ निदेशक डॉ. शशांक पंड्या ने बताया कि एचआईवी संक्रमित महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण एचपीवी वायरस लंबे समय तक शरीर में सक्रिय रहता है। यही वजह है कि इन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा सामान्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक होता है।शुरुआती अवस्था में कैंसर की पहचान और उपचार से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में 94 महिलाओं की कोलपोस्कोपी की गई, जिनमें से 57 में सीआईएन (सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक अवस्था) की पुष्टि हुई, जबकि एक महिला में कैंसर का निदान हुआ।