Gandhi Jayanti: भारत, अमरीका, ब्रिटेन से सर्वाधिक ऑनलाइन सर्च होते हैं ‘महात्मा गांधी’

gandhi heritage portal: Most searches are done from India, America, UK -कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूएई भी टॉप 10 देशों में शामिल. -गांधी हेरिटेज पोर्टल पर 191 देशों के लोग करते हैं सर्च

अहमदाबाद Published: October 01, 2022 10:55:04 pm

नगेन्द्र सिंह Ahmedabad. सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश ही नहीं बल्कि विश्वभर में लोकप्रिय हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी से जुड़ी सच्ची जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए गए गांधी हेरिटेज पोर्टल (जीएचपी) पर दुनिया के 191 देशों से लोगों ने उनके बारे में सर्च किया है। भारत के बाद सबसे ज्यादा सर्च अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों से किया गया। इतना ही नहीं इस वेबसाइट के जरिए गांधी के बारे में सर्च करने वालों में ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों के लोग सर्वाधिक सर्च करने वाले टॉप-10 देशों में शामिल हैं।

सितंबर 2013 से लेकर अक्टूबर 2022 तक गांधी हेरिटेज पोर्टल पर 11 लाख 46 हजार 355 बार गांधी व उनसे जुड़ी जानकारियों को ऑनलाइन सर्च किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 9 लाख 33 हजार 810 बार भारत से ही सर्च किया गया है। जो कुल सर्च करने वालों में 81.46 प्रतिशत है। अमरीका से 92541 बार सर्च किया गया, जो 8.07 प्रतिशत है। ब्रिटेन से 14886 बार सर्च किया गया है, जो कुल सर्च का 1.30 प्रतिशत है।

Gandhi Jayanti: भारत, अमरीका, ब्रिटेन से सर्वाधिक ऑनलाइन सर्च होते हैं ‘महात्मा गांधी’

ये गंभीर विजिटर, 3 मिनट तक रुके

गांधी हेरिटेज पोर्टल के आईटी प्रमुख विराट कोठारी बताते हैं कि इस पोर्टल पर आने वाले ज्यादातर गंभीर यूजर होते हैं। 9 सालों में अब तक पोर्टल पर विश्वभर के 191 देशों से 11.46 लाख बार सर्च किया गया है। विशेषता यह है कि सर्च करने वाले ये ऐसे 11.46 लोग हैं, जिन्होंने 30 सेकन्ड नहीं बल्कि तीन मिनट का समय कम से कम वेबसाइट पर बिताया। हालांकि इसमें कुछ रिपीटर विजिटर भी हैं। यह दर्शाता है कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशभर में तो है ही वेबसाइट पर उनके बारे में गंभीर लोग सर्च कर रहे हैं। अमूमन तकनीकी भाषा में किसी वेबसाइट पर 30 सेकन्ड तक ठहरने वाले को गंभीर विजिटर माना जाता है। सबसे ज्यादा गांधी परिवार के बारे में खोजा

कोठारी बताते हैं कि इस पोर्टल पर सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के वंशवृक्ष (फेमिली ट्री) के बारे में लोग पढ़ते हैं। वेबसाइट के यूनिक पेज व्यू के आंकड़ों पर गौर करें तो 21 लाख 25 हजार के करीब अब तक के यह व्यू हैं। इसमें मुख्य पृष्ठ पर आने वाले पेज व्यू की संख्या २ लाख 7696 यानि 9.77 प्रतिशत है। गांधी फेमिली ट्री को देखने वालों की संख्या 1.21 लाख है, जो कुल पेज व्यू में सेक्शन के आधार पर सबसे ज्यादा 5.70 प्रतिशत है। उसके बाद महात्मा गांधी के फोटो को लोग देखना पसंद करते हैं। इसके पेज व्यू 65 हजार हैं, जो कुल पेज व्यू के 3.10 प्रतिशत हैं। महात्मा गांधी की असली आवाज में उनके भाषण को 60 हजार बार वेबसाइट के जरिए सुना गया है। यह कुल पेज व्यू का 2.83 प्रतिशत है। महात्मा गांधी की ओर से लिखे गए विभिन्न लेखों को 48 हजार बार, उनकी किताबों को 3 हजार बार पढ़ा गाय है। यंग इंडिया में गांधी की ओर से लिखे गए लेखों को 32 हजार बार लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है। पोर्टल पर गांधी के भाषण, लेख, किताबें, फोटो

गांधी हेरिटेज पोर्टल पर देश और दुनिया में महात्मा गांधी से जुड़ी अधिकांशत: जानकारी ऑनलाइन डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक कुल 30 लाख डिजिटल पेज अपलोड किए गए हैं। इसमें महात्मा गांधी के भाषण, लेख, किताबें, फोटो, उन पर लिखे लेख, किताबें, गांधी की ओर से उपयोग में ली गई, वस्तुओं की जानकारी, उनके जीवन से जुड़े स्थल, तथ्यों की जानकारी व अन्य अहम जानकारी शामिल हैं। 18 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। इस देश से इतनी बार सर्च हुए महात्मा गांधी

देश सेशन्स (सर्च)

भारत- 933810

अमरीका- 92541

ब्रिटेन-14886

कनाडा- 8791

नोटसेट- 8111

ऑस्ट्रेलिया- 7553

रूस- 5418

जर्मनी-5063

स्पेन- 4499

यूएई- 4343

(स्त्रोत: गांधी हेरिटेज पोर्टल, नोन सेट ऐसे विजिटर हैं जिन्होंने अपने देश का उल्लेख नहीं किया।) इस देश से इतनी बार सर्च हुए महात्मा गांधीदेश सेशन्स (सर्च)भारत- 933810अमरीका- 92541ब्रिटेन-14886कनाडा- 8791नोटसेट- 8111ऑस्ट्रेलिया- 7553रूस- 5418जर्मनी-5063स्पेन- 4499यूएई- 4343(स्त्रोत: गांधी हेरिटेज पोर्टल, नोन सेट ऐसे विजिटर हैं जिन्होंने अपने देश का उल्लेख नहीं किया।) पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें