गांधीधाम : रिक्शा पलटने से गिरी महिला को टैंकर ने कुचला, मौत

गांधीधाम. कच्छ जिले के गांधीधाम में रेलवे स्टेशन के सामने गुरुवार को रिक्शा पलटने से गिरी महिला को टैंकर ने कुचल दिया। इस कारण अहमदाबाद निवासी महिला कविता प्रकाश (58) की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद से सिंधी परिवार की 7 महिलाएं व 3 बालक गुरुवार दोपहर गांधीधाम पहुंचे। रेलवे स्टेशन से रिक्शा में सवार होकर जाते समय हादसा हुआ। रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शा पलट गया। इस कारण उसमें सवार यात्री सड़क पर गिर गए।

इस दौरान टैंकर आया और उसके पीछे के टायर से कुचलाई महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, मौके पर उसकी मौत हो गई। मृत महिला अहमदाबाद निवासी कविता प्रकाश (58) होने की जानकारी मिली। घटना के बाद आस-पास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुटे।

सूचना मिलने पर गांधीधाम के सिंधी समाज के जीतू भानुशाली, कमलेश परियाणी आदि भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला के शव को टैंकर के टायर के नीचे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की।