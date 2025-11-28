Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

यात्रियों का मोबाइल चुरा डिजिटल पेमेंट से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश

-अहमदाबाद पश्चिम रेलवे पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, चोरी के दो मोबाइल बरामद

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 28, 2025

Ahmedabad Railway

Ahmedabad. शहर के रेलवे स्टेशनों पर सोने वाले यात्रियों का मोबाइल चुराकर उनके मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर मोबाइल व अन्य सामान खरीदने वाले गिरोह का अहमदाबाद पश्चिम रेलवे एसपी की एलसीबी ने पर्दाफाश किया है। गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में वटवा निवासी साकिर शेख (25) और अरबाज शेख (24) शामिल हैं। साकिर मोबाइल रिपेरिंग का काम करता है। इनके पास से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद के एसपी की लोकल क्राइम ब्रांच ने इन्हें कालूपुर रेलवे स्टेशन से शंका के आधार पर पकड़ा।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने अहमदाबाद रेलवे पुलिस थाने में दर्ज मामले के तहत शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन को चोरी कर लिया। उसके बाद उसके मोबाइल फोन के पेटीएम एप को ओपन कर उसके जरिए शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 1.20 लाख रुपए पार कर दिए। इसके जरिए दो मोबाइल फोन खरीदे थे। यह दोनों मोबाइल फोन भी जब्त किए हैँ।

रेलवे स्टेशन पर सोने वाले यात्रियों के मोबाइल चुराते

एलसीबी के तहत आरोपी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन व अन्य स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर सोने वाले यात्रियों की नजर बचाते हुए उनका मोबाइल फोन चोरी कर लेते हैं। उसके बाद उसके मोबाइल फोन के ऑनलाइन पेमेंट से अलग अलग दुकानों पर जाकर क्यू आर कोड स्कैन कर सामान की खरीदी कर लेते हैं। कई मामलों में पैसे भी ले लेते हैं। अरबाज के विरुद्ध शहर और वडोदरा में चार मामले दर्ज हैं। साकिर के विरुद्ध भी रखियाल थाने में मामला दर्ज है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 Nov 2025 10:28 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / यात्रियों का मोबाइल चुरा डिजिटल पेमेंट से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: खारीकट नहर री-डवलपमेंट फेज-2 को मंजूरी, 1003 करोड़ होंगे खर्च

अहमदाबाद

डिजिटल अरेस्ट: डरा-धमका कर बुजुर्ग से 7 लाख ऐंठे

cyber crime branch
अहमदाबाद

एक तरफा प्रेम: युवती के सामने ही हॉस्पिटल में खुद को लगाई आग, उपचार के दौरान तोड़ा दम

Ahmedabad
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स की गुजरात को मेजबानी पर चिंतन शिविर में मना जश्न

common wealth
समाचार

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर नए टैक्सी-वे शुरू

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.