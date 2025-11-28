यात्रियों का मोबाइल चुरा डिजिटल पेमेंट से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Ahmedabad. शहर के रेलवे स्टेशनों पर सोने वाले यात्रियों का मोबाइल चुराकर उनके मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर मोबाइल व अन्य सामान खरीदने वाले गिरोह का अहमदाबाद पश्चिम रेलवे एसपी की एलसीबी ने पर्दाफाश किया है। गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में वटवा निवासी साकिर शेख (25) और अरबाज शेख (24) शामिल हैं। साकिर मोबाइल रिपेरिंग का काम करता है। इनके पास से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद के एसपी की लोकल क्राइम ब्रांच ने इन्हें कालूपुर रेलवे स्टेशन से शंका के आधार पर पकड़ा।
जांच में सामने आया कि आरोपी ने अहमदाबाद रेलवे पुलिस थाने में दर्ज मामले के तहत शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन को चोरी कर लिया। उसके बाद उसके मोबाइल फोन के पेटीएम एप को ओपन कर उसके जरिए शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 1.20 लाख रुपए पार कर दिए। इसके जरिए दो मोबाइल फोन खरीदे थे। यह दोनों मोबाइल फोन भी जब्त किए हैँ।
एलसीबी के तहत आरोपी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन व अन्य स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर सोने वाले यात्रियों की नजर बचाते हुए उनका मोबाइल फोन चोरी कर लेते हैं। उसके बाद उसके मोबाइल फोन के ऑनलाइन पेमेंट से अलग अलग दुकानों पर जाकर क्यू आर कोड स्कैन कर सामान की खरीदी कर लेते हैं। कई मामलों में पैसे भी ले लेते हैं। अरबाज के विरुद्ध शहर और वडोदरा में चार मामले दर्ज हैं। साकिर के विरुद्ध भी रखियाल थाने में मामला दर्ज है।
