यात्रियों का मोबाइल चुरा डिजिटल पेमेंट से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Ahmedabad. शहर के रेलवे स्टेशनों पर सोने वाले यात्रियों का मोबाइल चुराकर उनके मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर मोबाइल व अन्य सामान खरीदने वाले गिरोह का अहमदाबाद पश्चिम रेलवे एसपी की एलसीबी ने पर्दाफाश किया है। गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में वटवा निवासी साकिर शेख (25) और अरबाज शेख (24) शामिल हैं। साकिर मोबाइल रिपेरिंग का काम करता है। इनके पास से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद के एसपी की लोकल क्राइम ब्रांच ने इन्हें कालूपुर रेलवे स्टेशन से शंका के आधार पर पकड़ा।