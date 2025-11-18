गति शक्ति विवि -डीआरडीओ का अहम एमओयू

वडोदरा/अहमदाबाद. राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक को मजबूती देने की दिशा में गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एक अहम एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौता नई दिल्ली में डीआरडीओ अध्यक्ष एवं रक्षा अनुसंधान सचिव डॉ. समीर वी. कामत की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने इसे स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की तैनाती के लिए बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग बताया।

स्मार्ट टेक्नोलॉजी में संयुक्त शोध समझौते के तहत दोनों संस्थान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। इनमें लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और परिचालन विश्लेषण,सामरिक, परिचालन और रणनीतिक स्तर की तकनीकी आवश्यकताएं, चिप डिजाइन और हार्डवेयर सुरक्षा, होमोमोर्फिक व ब्लॉकचेन आधारित एन्क्रिप्शन शामिल हैं। यह सहयोग भविष्य की रक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा।