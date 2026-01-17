अंबाजी मंदिर में 72 लाख का सोना भेंट

पालनपुर. बनासकांठा जिले में स्थित शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में शनिवार को 72 लाख रुपए का सोना भेंट किया गया। श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट में अहमदाबाद निवासी भक्त ने गुप्त दान परंपरा को निभाते हुए 500 ग्राम सोना माताजी को समर्पित किया।

ट्रस्ट के मंदिर निरीक्षक कार्यालय में भक्त परिवार के सदस्यों ने विधिवत मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधान के साथ यह सोना सुपुर्द किया गया। इस भेंट से मंदिर के स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई है।

मंदिर ट्रस्ट ने इस अवसर पर कहा कि माता अंबाजी के प्रति अटूट श्रद्धा ही है, इस कारण भक्त खुले हाथों से दान कर रहे हैं। प्राप्त सोने का उपयोग माताजी के निज मंदिर और शिखर के स्वर्ण मढ़ाई कार्य में तथा अन्य धार्मिक परियोजनाओं में किया जाएगा।