जीपी स्मैश पहल: 10 माह में सोशल मीडिया पर मिलीं 1163 शिकायतों का किया निपटारा

Ahmedabad. गुजरात के लोग अब घर बैठे-बैठे सोशल मीडिया की मदद से अपनी समस्या का समाधान पा रहे हैं। बीते 10 महीनों में गुजरात पुलिस ने सोशल मीडिया से मिलीं 1163 शिकायतों का निपटारा किया है।
एक मार्च 2025 से शुरू की गई गुजरात पुलिस-सोशल मीडिया मॉनीटरिंग, एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक हैंडलिंग (जीपी-स्मैश) नाम की पहल से लोगों की समस्या हल हो रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं, शिकायतों और सुझावों को संवेदनशीलता से समझकर संबंधित अधिकारी या कार्यालय तक पहुंचाना और समय पर समाधान सुनिश्चित करना है।
गुजरात पुलिस ने अब तक सोशल मीडिया के जरिए सबसे ज्यादा 377 ट्रैफिक समस्या से जुड़ी शिकायतों और साइबर क्राइम से जुड़ी 233 शिकायतों को सुलझाया है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कानून-व्यवस्था से जुड़ी 71, शारीरिक अपराधों से जुड़ी 71, पुलिस दुर्व्यवहार से जुड़ी 30, शराबबंदी से जुड़ी 83, चोरी-लूट-गुमशुदगी से जुड़ी 109, यहां तक कि रेलवे से जुड़ी 2 व अन्य श्रेणियों सहित कुल 1163 शिकायतें कीं। इनमें से 1150 से अधिक शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान किया गया है।
राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक डॉ. के.एल.एन. राव के नेतृत्व और लॉ एंड ऑर्डर डीआइजी दीपक मेघाणी के मार्गदर्शन में जीपी-स्मैश की राज्य स्तरीय समर्पित टीम दिन रात कार्यरत है। यह नागरिकों की शिकायतों को रियल टाइम में ट्रेस करती है। सभी जिलों, रेंज और इकाइयों में भी अलग-अलग टीमें सक्रिय की गई हैँ।
जागरूक महिला तरुणा जैन ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बताया था कि ट्रेन नंबर 12471 के कोच S4 से एक महिला नीचे गिर गई है, उनके दो बच्चे ट्रेन में हैं। जीपी-स्मैश टीम के इंचार्ज पीएसआइ के.ओ. देसाई ने चार मिनट में प्रतिक्रिया देते हुए वेस्टर्न रेलवे वडोदरा को निर्देश दिए। नतीजतन, एक टीम ने बच्चों को सुरक्षित कब्जे में लिया और दूसरी टीम ने महिला को ढूंढकर इलाज की व्यवस्था की।
कनाडा में रहने वाले आयुष नामक युवक ने 28 अगस्त 2025 को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक व्यापारी से हुई धोखाधड़ी की शिकायत की पोस्ट की थी। जीपी स्मैश राज्य टीम के पीएसआइ राहुलसिंह चुड़ासमा ने तुरंत वडोदरा पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। भारत और कनाडा के बीच 9 घंटे 30 मिनट के समय अंतर के बावजूद, वडोदरा पुलिस ने रात में (भारतीय समय अनुसार) आयुष और व्यापारी से संपर्क किया। परिणामस्वरूप व्यापारी ने अगले ही दिन 65,000 रुपए आयुष को लौटा दिए।
