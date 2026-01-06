जीपी स्मैश पहल: 10 माह में सोशल मीडिया पर मिलीं 1163 शिकायतों का किया निपटारा

गुजरात पुलिस ने अब तक सोशल मीडिया के जरिए सबसे ज्यादा 377 ट्रैफिक समस्या से जुड़ी शिकायतों और साइबर क्राइम से जुड़ी 233 शिकायतों को सुलझाया है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कानून-व्यवस्था से जुड़ी 71, शारीरिक अपराधों से जुड़ी 71, पुलिस दुर्व्यवहार से जुड़ी 30, शराबबंदी से जुड़ी 83, चोरी-लूट-गुमशुदगी से जुड़ी 109, यहां तक कि रेलवे से जुड़ी 2 व अन्य श्रेणियों सहित कुल 1163 शिकायतें कीं। इनमें से 1150 से अधिक शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान किया गया है।