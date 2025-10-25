गुजरात के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू होंगे ग्रेन एटीएम : बांभणिया

भावनगर. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री और भावनगर की सांसद निमुबेन बांभणिया ने 2082 के नए साल के अवसर पर भावनगर के अपने जनसंपर्क कार्यालय पर नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और नगरवासी उपस्थित रहे और उन्होंने सांसद को नए वर्ष की शुभकामनाएं दीं।
इस मौके पर बांभणिया ने कहा कि भावनगर को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन और इंडिगो एयर कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है। साथ ही सांसद ने संकल्प लिया कि गुजरात के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रेन एटीएम की शुरुआत की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा दिया जाए और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग किया जाए। सांसद ने कहा कि इस दिशा में हम अपने स्तर से प्रयासरत हैं ताकि भावनगर और बोटाद जिले का सर्वांगीण विकास हो।
सांसद ने बताया कि भावनगर में गुजरात का रोल मॉडल कहा जा सकने वाला एटीएम कार्यरत है, यहां रात 12 बजे तक किसी को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता और राशन आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि उनके विभाग में कई तकनीकी सुविधाओं के साथ एप और पोर्टल शुरू किए गए हैं और आने वाले दिनों में गुजरात के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रेन एटीएम स्थापित किए जाएंगे।
सांसद ने कहा कि भावनगर से धोलेरा एसआईआर तक रेललाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। भावनगर से अयोध्या तक भी रेल सेवा मिली है। रेल मंत्री ने भावनगर आकर इसकी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भावनगर से वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू कराने और इंडिगो एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे।
इस स्नेह मिलन समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी, शहर भाजपा अध्यक्ष कुमार शाह, पूर्व विधायक सेजलबेन पंड्या, मनपा की स्थायी समिति के चेयरमैन राजू राबड़िया सहित भावनगर वासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग