गुजरात के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू होंगे ग्रेन एटीएम : बांभणिया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा दिया जाए और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग किया जाए। सांसद ने कहा कि इस दिशा में हम अपने स्तर से प्रयासरत हैं ताकि भावनगर और बोटाद जिले का सर्वांगीण विकास हो।

सांसद ने बताया कि भावनगर में गुजरात का रोल मॉडल कहा जा सकने वाला एटीएम कार्यरत है, यहां रात 12 बजे तक किसी को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता और राशन आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि उनके विभाग में कई तकनीकी सुविधाओं के साथ एप और पोर्टल शुरू किए गए हैं और आने वाले दिनों में गुजरात के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रेन एटीएम स्थापित किए जाएंगे।