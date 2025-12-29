जीटीयू स्पोर्ट्स ऑफिसर बर्खास्त, लगे गंभीर आरोप

यह शर्मनाक है कि कुलपति महिला होने के बावजूद भी उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस मामले में कुलपति से मुलाकात की है और गोहिल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसी घटनाओं को दबाने की जगह उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी जीटीयू में प्रो.एस.डी.पंचाल पर छात्रा का शोषण करने का आरोप लगा था। उन्हें भी नौकरी से बर्खास्त किया गया था। यह दूसरी शर्मनाक घटना है, जिसमें जीटीयू के अधिकारियों पर आरोप लगा है।