अहमदाबाद

जीटीयू स्पोर्ट्स ऑफिसर बर्खास्त, लगे गंभीर आरोप

-आम आदमी पार्टी ने कुलपति से मुलाकात कर की कार्रवाई की मांग, जांच आइसीसी को सौंपी

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 29, 2025

GTU

Ahmedabad. गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय (जीटीयू) में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जीटीयू के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉ. आकाश गोहिल पर एक छात्रा से अभद्र मांग करने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जीटीयू ने डॉ.आकाश गोहिल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मामले की जांच इंटरनल कंप्लेन कमेटी (आइसीसी) को सौंपी है।

सोमवार को आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मध्य जोन अध्यक्ष डॉ.ज्वेल वसरा की अगुवाई में सोमवार को जीटीयू कुलपति डॉ.राजुल गज्जर से इस मामले में मुलाकात की। गोहिल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

वसरा ने संवाददाताओं को दी जानकारी में जीटीयू कुलपति डॉ.राजुल गज्जर पर भी इस मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तीन-चार महीने पहले जीटीयू की एक छात्रा अंतर विवि स्पर्धा के लिए सोमनाथ विवि में गई थी। आरोप है कि वहां स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉ.आकाश गोहिल ने छात्रा से अभद्र मांग करता है। छात्रा ने जीटीयू में आकर शिकायत की।

यह शर्मनाक है कि कुलपति महिला होने के बावजूद भी उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस मामले में कुलपति से मुलाकात की है और गोहिल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसी घटनाओं को दबाने की जगह उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी जीटीयू में प्रो.एस.डी.पंचाल पर छात्रा का शोषण करने का आरोप लगा था। उन्हें भी नौकरी से बर्खास्त किया गया था। यह दूसरी शर्मनाक घटना है, जिसमें जीटीयू के अधिकारियों पर आरोप लगा है।

गोहिल नौकरी से बर्खास्त, जांच जारी

जीटीयू कुलसचिव डॉ.के.एन.खेर ने बताया कि करीब एक महीने पहले इस संबंध में शिकायत मिली है। उसे गंभीरता से लेते हुए विवि प्रशासन ने स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉ.आकाश गोहिल को बर्खास्त कर दिया है। वह कोन्ट्रैक्ट पर कार्यरत थे। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जिससे उसे रिन्यु नहीं किया गया है। मामले की जांच इंटरनल कंप्लेन कमेटी कर रही है। उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

