कार्यों को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश

साबरमती स्टेशन का पुनर्विकास होने पर कॉन्कोर्स क्षेत्र में विशाल वेटिंग हॉल एवं फूड प्लाजा जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर आराम एवं खानपान की सुविधा प्राप्त होगी। कॉन्कोर्स का क्षेत्रफल लगभग 110 गुणा 36 वर्गमीटर होगा। वहीं, हाई-रूफ का आकार 122 गुणा 171 मीटर तथा 88 गुणा 110 मीटर होगा। कुल लगभग 30,542 वर्गमीटर क्षेत्र ट्रैकों के ऊपर कवर होगा। यह छत प्लेटफॉर्म से लगभग 65 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की जा रही है।

20 लिफ्ट, 20 एस्केलेटर तथा 20 सीढ़ियों का प्रावधान

स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत यात्रियों की सुगमता के लिए 20 लिफ्ट, 20 एस्केलेटर तथा 20 सीढ़ियों का प्रावधान किया जा रहा है। इन आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी। डीआरएम ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर विकसित की जा रही आधुनिक यात्री सुविधाओं, स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म क्षेत्र और अन्य बुनियादी ढांचे का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्य तेज करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को जल्द ही बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।