जीटीयू छात्र की खोज से बढ़ाएगी पोषण

परमार ने बताया कि कॉलेज के दौरान उन्हें गंभीर स्तर की पोषण की कमी हो गई थी। छह महीने तक विटामिन-बी 12 के इंजेक्शन लेने पड़े। तब महसूस हुआ कि ऐसा उत्पाद होना चाहिए जो प्रभावी, सस्ता हो और सभी की पहुंच में हो। इसी सोच पर शोध शुरू किया। दो-तीन वर्ष तक रिसर्च के बाद उन्होंने अपने साथी ब्रीद्रथ खोखरे के साथ यह उत्पाद तैयार किया। इस दौरान डॉ. वैभव भट्ट और डॉ. आशीष वारघणे का मार्गदर्शन मिला। जीटीयू के एसएसआईपी कार्यक्रम से उन्हें आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई।