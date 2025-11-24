जीयू के परीक्षा विभाग की गड़बड़ी, एमएमसीजे छात्रों को सौंपा दूसरे विषय का पेपर

Ahmedabad. गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) के परीक्षा विभाग की एक और गड़बड़ी सामने आई है।
सोमवार को जीयू प्रशासन ने मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नालिज्म (एमएमसीजे) कोर्स के सेमेस्टर-तीन के विद्यार्थियों को परीक्षा में अन्य विषय का पेपर सौंप दिया। सौंपे गए पेपर को देख छात्रों ने परीक्षा खंड निरीक्षक का ध्यान दिलाया कि उन्हें जिस विषय का पेपर सौंपा गया है, उसका विषय अलग है। इतना ही नहीं जो पेपर सौंपा है, उसकी परीक्षा आज (सोमवार) नहीं बल्कि मंगलवार को होनी है। परीक्षा के एक दिन पहले उन्हें पेपर सौंप दिया है। यह बात ध्यान में आने पर परीक्षा खंड निरीक्षक ने ऊपरी अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया। आखिरकार भूल ध्यान में आने पर विद्यार्थियों को करीब 25 मिनट के बाद उनके सही विषय का पेपर सौंपा गया।
इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षामंत्री डॉ.प्रद्युम्न वाजा ने भी जीयू के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि जीयू में अभी एमएमसीजे के विषयों की परीक्षा हो रही हैं। सोमवार को एमएमसीजे सेमेस्टर तीन में पेपर नंबर 502-मीडिया रिसर्च विषय की परीक्षा ली गई। पेपर सेटर की भूल के चलते कवर में 502 नंबर के पेपर की जगह एमएमसीजे पेपर नंबर 503-स्टडी ऑन द ग्रेट्स विषय का पेपर उन्हें दिया गया।
यह बात ध्यान में आने पर खंड निरीक्षक ने तत्काल परीक्षा खंड में ही पेपर को बदलकर 502 नंबर का सही पेपर विद्यार्थियों को दिया और परीक्षा ली। इस दौरान विद्यार्थियों का जो समय बिगड़ा, उसके लिए उन्हें अतिरिक्त 20 मिनट का समय उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखने के लिए दिया गया।शिक्षामंत्री ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेपर सेटर को नोटिस दिया गया है। उससे इस भूल के संदर्भ में जवाब मांगा गया है।
शिक्षामंत्री डॉ.वाजा ने कहा कि मंगलवार को होने वाली एमएमसीजे-पेपर नंबर 503 की परीक्षा का पेपर विद्यार्थियों को चूंकि आज ही दे दिया गया था। ऐसे में अब मंगलवार को होने वाली परीक्षा के लिए 503 नंबर का नया पेपर तैयार किया जाएगा। इसका निर्देश दे दिया गया है। सोमवार की परीक्षा में 35 विद्यार्थी बैठे थे।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉ.मनीष दोशी ने कहा कि एमएमसीजे सेमेस्टर तीन में एक दिन पहले का पेपर विद्यार्थियों को सौंपा जाना जीयू की बड़ी गड़बड़ी को दर्शाता है। ऐसा कर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। विवि प्रशासन और शिक्षा विभाग चुप है। उन्हें चाहिए कि इस मामले में जिम्मेदार व्यक्ति और अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी भूल का आए दिन होने वाला पुनरावर्तन न हो।
