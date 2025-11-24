जीयू के परीक्षा विभाग की गड़बड़ी, एमएमसीजे छात्रों को सौंपा दूसरे विषय का पेपर

सोमवार को जीयू प्रशासन ने मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नालिज्म (एमएमसीजे) कोर्स के सेमेस्टर-तीन के विद्यार्थियों को परीक्षा में अन्य विषय का पेपर सौंप दिया। सौंपे गए पेपर को देख छात्रों ने परीक्षा खंड निरीक्षक का ध्यान दिलाया कि उन्हें जिस विषय का पेपर सौंपा गया है, उसका विषय अलग है। इतना ही नहीं जो पेपर सौंपा है, उसकी परीक्षा आज (सोमवार) नहीं बल्कि मंगलवार को होनी है। परीक्षा के एक दिन पहले उन्हें पेपर सौंप दिया है। यह बात ध्यान में आने पर परीक्षा खंड निरीक्षक ने ऊपरी अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया। आखिरकार भूल ध्यान में आने पर विद्यार्थियों को करीब 25 मिनट के बाद उनके सही विषय का पेपर सौंपा गया।