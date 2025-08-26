Patrika LogoSwitch to English

Gujarat: अंबाजी पूर्णिमा मेले के चलते गुजरात एसटी दौड़ाएगा 5500 अतिरिक्त बसें

-एक सितंबर से सात दिसंबर तक होगा संचालन, अंबाजी से गब्बर, दांता, पालनपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत के बीच दौड़ेंगी

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 26, 2025

Ahmedabad. बनासकांठा जिले की दांता तहसील में स्थित शक्तिपीठ अंबाजी में एक सितंबर से पूर्णिमा महामेला लग रहा है। इसमें उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गुजरात राज्य पथ परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने इस साल 5500 अतिरिक्त बसें दौड़ाने का निर्णय किया है। गत वर्ष अंबाजी मेले के लिए एसटी की ओर से 5100 अतिरिक्त एसटी बसें दौड़ाई थीं। इसका लाभ 10.92 लाख यात्रियों ने उठाया था।

गुजरात के परिवहन राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेले में राज्यभर से यात्री बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए एसटी निगम इस साल 5500 अतिरिक्त एसटी बसें दौड़ाएगा। एक से सात सितंबर तक यह अतिरिक्त बसें दौड़ेंगी। इसके लिए अंबाजी से दांता, अंबाजजी से पालनपर, अंबाजी से अहमदाबाद, अंबाजी से वडोदरा और अंबाजी से सूरत मुख्य रूट तय किया गया है। निगम की ओर से दौड़ाई जाने वाली इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 4000 कर्मचारियों को लगाया जाएगा। जीपीएस के जरिए लगातार मॉनीटरिंग की जाएगी।

अंबाजी से नजदीकी स्थल तक मिनी बसें

संघवी ने कहा कि अलग अलग शहरों से तो एसटी बसें दौड़ाई ही जा रही हैं। इसके साथ ही अंबाजी से आसपास के शहरों के बीच भी मिनी बसें चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य अंबाजी के आसपास के गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को मेले तक पहुंचने में मददरूप होना है। गब्बर से अंबाजी आरटीओ के बीच 20मिनी बसें, अंबाजी से दांता के लिए 15 मिनी बसें, दांता से पालनपुर के लिए 20 मिनी बसें दौड़ाई जाएंगी। यात्रियों के लिए अंबाजी में कई अस्थाई शेड बनाए गए हैं। पीने के पानी, शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। माइक अनाउंसमेंट सिस्टम की मदद से बसों के बारे में यात्रियों को सूचना दी जाएगी।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: अंबाजी पूर्णिमा मेले के चलते गुजरात एसटी दौड़ाएगा 5500 अतिरिक्त बसें

