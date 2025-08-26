Gujarat: अंबाजी पूर्णिमा मेले के चलते गुजरात एसटी दौड़ाएगा 5500 अतिरिक्त बसें

संघवी ने कहा कि अलग अलग शहरों से तो एसटी बसें दौड़ाई ही जा रही हैं। इसके साथ ही अंबाजी से आसपास के शहरों के बीच भी मिनी बसें चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य अंबाजी के आसपास के गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को मेले तक पहुंचने में मददरूप होना है। गब्बर से अंबाजी आरटीओ के बीच 20मिनी बसें, अंबाजी से दांता के लिए 15 मिनी बसें, दांता से पालनपुर के लिए 20 मिनी बसें दौड़ाई जाएंगी। यात्रियों के लिए अंबाजी में कई अस्थाई शेड बनाए गए हैं। पीने के पानी, शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। माइक अनाउंसमेंट सिस्टम की मदद से बसों के बारे में यात्रियों को सूचना दी जाएगी।