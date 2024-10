Gujarat: 12वीं सामान्य संकाय, 10वीं के विद्यार्थी भी साल में दो बार दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा

માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી @Bhupendrapbjp સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ શિક્ષણ વિભાગનો વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય



ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને BEST OF TWO મુજબ પરિણામ સુધારવાની તક પૂરક પરીક્ષામાં મળે તે મુજબની જોગવાઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં કરવામાં આવેલ છે.… pic.twitter.com/4xPtgXutG6