Gujarat: आय, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में नाम जोड़ने-हटाने जैसी 20 सेवाएं अब ऑनलाइन

जीएआरसी की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं में से लगभग 4 फीसदी सेवाओं के लिए संपूर्ण एंड-टू-एंड डिजिटल डिलीवरी को पहले से ही सक्रिय कर दिया गया। वर्तमान में जन सेवा केंद्रों और ई-ग्राम केंद्रों के मार्फत बड़ी संख्या में सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की जा रही हैं।डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म के तहत प्रतिवर्ष लगभग 1.20 करोड़ आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से लगभग 87 लाख आवेदन इन 20 उच्च-ट्रांजेक्शन सेवाओं के लिए मिलते हैं, जो नागरिक जीवन में इन सेवाओं के महत्व को दर्शाता है।इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ पहल की है। इसका उद्देश्य फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस प्रशासन को बढ़ावा देना है। इससे सरकारी सेवाओं को अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि नागरिकों को ये सेवाएं आसानी से और उंगलियों पर उपलब्ध हो सकें।