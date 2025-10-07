Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

देश के कपास उत्पादन में गुजरात की 25 फीसदी हिस्सेदारी

7 अक्टूबर: विश्व कपास दिवस पर विशेष, कृषिमंत्री ने कहा बीते दो दशक में कपास उत्पादन में गुजरात की बदली तस्वीर, गुजरात की अर्थव्यवस्था में कपास की अहम भूमिका

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 07, 2025

Cotton

Ahmedabad. कपड़ा बनाने के लिए जरूरी कपास के उत्पादन में गुजरात की अहम हिस्सेदारी है। देश का एक चौथाई यानी 25 फीसदी कपास उत्पादन गुजरात में होता है। बीते दो दशक में गुजरात में कपास के उत्पादन में रेकॉर्ड वृद्धि हुई है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है।

सात अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व कपास दिवस को लेकर गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 1960 में गुजरात की स्थापना के समय गुजरात की कपास उत्पादकता केवल 139 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो आज 2024-25 में बढ़कर 512 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। यह देश की औसत कपास उत्पादकता से भी अधिक है।

गुजरात में कपास का बुवाई क्षेत्र वर्ष 2001-02 तक 17.49 लाख हेक्टेयर था, वह 2024-25 में बढ़कर 23.71 लाख हेक्टेयर हो गया है। कपास का उत्पादन भी उस समय 17 लाख गांठ था, जो 2024-25 में बढ़कर 71 लाख गांठ हो गया और उत्पादकता 165 किग्रा प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 512 किग्रा प्रति हेक्टेयर पहुंच गई है।

राज्य में इस साल 21.39 लाख हेक्टेयर में बुवाईकृषि मंत्री ने कहा कि गुजरात आज कपास के बुवाई क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। चालू वर्ष 2025-26 में अब तक राज्य के कुल 21.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई हुई है। इस वर्ष भी कुल 73 लाख गांठ के उत्पादन का अनुमान है। आज गुजरात देश के कुल कपास बुवाई क्षेत्र में 20 फीसदी और कुल कपास उत्पादन में लगभग 25 फीसदी का योगदान देता है।

बीटी कपास के दौर में भी अग्रणी रहा राज्य

कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि बीटी कपास के दौर में भी पूरे देश में बीटी संकर किस्म विकसित करने, उसकी मान्यता प्राप्त करने में गुजरात अग्रणी रहा। गुजरात सरकार के गहन प्रयासों से सार्वजनिक क्षेत्र की पहली दो बीटी संकर किस्मों - गुजरात कपास संकर-6 बीजी-2 और गुजरात कपास संकर-8 बीजी-2 को वर्ष 2012 में भारत सरकार से मान्यता मिली थी। इसके बाद, वर्ष 2015 में गुजरात ने दो और बीटी संकर किस्में - गुजरात कपास संकर-10 बीजी-2 और गुजरात कपास संकर-12 बीजी-2 विकसित कर किसानों को कपास की खेती के लिए बीटी कपास की चार किस्में उपलब्ध कराईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

07 Oct 2025 10:56 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / देश के कपास उत्पादन में गुजरात की 25 फीसदी हिस्सेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: जीएसटी सुधार, स्वेदशी अभियान के लिए पीएम मोदी को लिखे एक करोड़ पोस्ट कार्ड

CM Bhupendra Patel
अहमदाबाद

गुजरात सरकार ने 21 व 24 अक्टूबर को घोषित किया अवकाश, सप्ताह भर की रहेगी छुट्टी

Swarnim Sankul
अहमदाबाद

साबरमती जेल में कैदी की पिटाई से मौत, पीएम रिपोर्ट में खुलासा

sabarmati jail
अहमदाबाद

अहमदाबाद में हत्या की वारदातें बढ़ीं

New CP Office
अहमदाबाद

एसएमसी ने विशाला सर्कल से 4 आरोपियों को एमड्री ड्रग्स साथ पकड़ा

MD Accused
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.