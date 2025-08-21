गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी चौथी रिपोर्ट, कई अहम सिफारिश

Ahmedabad. गुजरात सरकार के प्रशासनिक ढांचे एवं कार्यपद्धति में बदलाव को मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गठित गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) ने गुरुवार को अपनी चौथी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इसमें 9 सिफारिशें की गई हैं। इससे पहले सौंपी जा चुकीं तीन रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की गई थीं, जो क्रियान्वित होने की प्रक्रिया में हैं।चौथी रिपोर्ट में आयोग ने राज्य में गांव से तहसील एवं जिले की योजना प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व आधारित, जनकेन्द्रित बनाने की सिफारिश की है।