गुजरात परिवार नंबर वन रहा : केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री

मेहसाणा. राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने गुजरात में सहकारिता क्षेत्र में चल रही क्रांति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीइएल) और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) में गुजरात की स्थिति के बारे में प्रश्न किया।

सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर ने जवाब देते हुए कहा कि सहकारिता की दृष्टि से गुजरात देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने जानकारी दी कि एनसीइएल में लगभग 4,000 सहकारी समितियों के साथ गुजरात के सदस्यों की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है।

इसके अलावा, एनसीओएल भी गुजरात की लगभग 2,300 सहकारी संस्थाएं सदस्य बनी हैं। अमूल के साथ मिलकर एनसीओएल गुजरात के किसानों के जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग और विपणन कर रहा है। इन प्रयासों से किसानों को उनके उत्पाद का बाजार मूल्य से अधिक भाव प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार गुजरात के प्रमाणित जैविक किसानों के समूहों को बाजार समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है।