गुजरात सरकार ने 21 व 24 अक्टूबर को घोषित किया अवकाश, सप्ताह भर की रहेगी छुट्टी

Ahmedabad. दीपावली व नव वर्ष पर गुजरात सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनूठी भेंट दी है। कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसके चलते अब सरकारी कार्यालय 18 अक्टूबर के बाद सीधे 27 अक्टूबर को खुलेंगे। इसका मतलब एक सप्ताह तक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ छुट्टी बीता सकते हैं।
गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी घोषित कर दी। इसके तहत दीपावली व नव वर्ष के दौरान सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के साथ घर और गांव में उत्सव मना सकें इसके लिए 21 अक्टूबर मंगलवार और 24 अक्टूबर शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय (पंचायत, राज्य सरकार के बोर्ड निगम, मनपा) बंद रहेंगे।
विभाग की ओर से वर्ष 2025 के गतिविधि व अवकाश कैलेंडर में 20 अक्टूबर को दीपावली का अवकाश है। 22 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष और 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी है। 25 अक्टूबर को चौथा शनिवार वहीं 26 अक्टूबर को रविवार है। ऐसे में 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के दिन ही सरकारी कार्यालय खुले थे। कर्मचारियों ने इन दो दिनों के अवकाश की मांग की थी, ताकि वे परिवार के साथ अपने गांव या अन्य जगह घूमने जा सकें। इसे ध्यानार्थ लेते हुए सरकार ने इन दो दिनों का अवकाश घोषित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से अधिकारी और कर्मचारी खुश हैं।
गुजरात के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के तहत 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के अवकाश के बदले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 8 नवंबर और 13 दिसंबर को दूसरे शनिवार को छुट्टी वाले दिन सरकारी कार्यालय खुले रखने होंगे और ड्यूटी देनी होगी।
