गुजरात सरकार ने 21 व 24 अक्टूबर को घोषित किया अवकाश, सप्ताह भर की रहेगी छुट्टी

विभाग की ओर से वर्ष 2025 के गतिविधि व अवकाश कैलेंडर में 20 अक्टूबर को दीपावली का अवकाश है। 22 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष और 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी है। 25 अक्टूबर को चौथा शनिवार वहीं 26 अक्टूबर को रविवार है। ऐसे में 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के दिन ही सरकारी कार्यालय खुले थे। कर्मचारियों ने इन दो दिनों के अवकाश की मांग की थी, ताकि वे परिवार के साथ अपने गांव या अन्य जगह घूमने जा सकें। इसे ध्यानार्थ लेते हुए सरकार ने इन दो दिनों का अवकाश घोषित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से अधिकारी और कर्मचारी खुश हैं।