गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ : संघवी

इस अवसर पर संघवी ने राज्य की औद्योगिक नीति के तहत 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता का वितरण आरंभ किया। साथ ही उद्योग विभाग की टेक्सटाइल, इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज, पर्यावरण और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 137 उद्यमियों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के मंजूरी पत्र वितरित करने की शुरुआत भी की।

जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उद्योगपति साहस और निवेश करके हजारों-लाखों युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं, तब राज्य सरकार भी उद्योगपतियों की समस्याओं को हल करते हुए एक विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रयासरत है, जिससे कि वे आसानी से निवेश और उत्पादन करके अपने उद्योगों का विकास कर सकें।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सेक्टर को बूस्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाओं को आसान बनाकर उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।