गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ : संघवी

राजकोट. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार को राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी।
इस अवसर पर संघवी ने राज्य की औद्योगिक नीति के तहत 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता का वितरण आरंभ किया। साथ ही उद्योग विभाग की टेक्सटाइल, इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज, पर्यावरण और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 137 उद्यमियों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के मंजूरी पत्र वितरित करने की शुरुआत भी की।
जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उद्योगपति साहस और निवेश करके हजारों-लाखों युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं, तब राज्य सरकार भी उद्योगपतियों की समस्याओं को हल करते हुए एक विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रयासरत है, जिससे कि वे आसानी से निवेश और उत्पादन करके अपने उद्योगों का विकास कर सकें।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सेक्टर को बूस्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाओं को आसान बनाकर उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
संघवी ने कहा कि पहले रोजाना लगभग 225 उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती थी, अब रोजाना 450 सब्सिडी मंजूर की जा रही हैं और आने वाले दिनों में रोजाना 700 सब्सिडी को मंजूर करने का लक्ष्य है।
संवाद का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों को अपनी समस्याओं या मुद्दों को लेकर गांधीनगर तक आना न पड़े और उनकी छोटी-बड़ी समस्याओं का तत्काल निपटारा किया जा सके, इसके लिए सरकार विभिन्न विभागों के साथ आपके द्वार पर आई है।
राजकोट के प्रभारी मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि राजकोट राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक गढ़ है। स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि उद्योग जगत की छोटे-बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष लगातार पूरी जागरूकता के साथ मुद्दे उठाते हैं, जिससे राजकोट की विकास यात्रा को तेजी मिल रही है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग