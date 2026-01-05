5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ : संघवी

उप मुख्यमंत्री ने राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ किया संवाद राजकोट. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार को राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ खड़ी है [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 05, 2026

उप मुख्यमंत्री ने राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ किया संवाद

राजकोट. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार को राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी।

प्रोत्साहक सहायता और स्वीकृति पत्रों का वितरण आरंभ

इस अवसर पर संघवी ने राज्य की औद्योगिक नीति के तहत 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता का वितरण आरंभ किया। साथ ही उद्योग विभाग की टेक्सटाइल, इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज, पर्यावरण और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 137 उद्यमियों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के मंजूरी पत्र वितरित करने की शुरुआत भी की।
जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उद्योगपति साहस और निवेश करके हजारों-लाखों युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं, तब राज्य सरकार भी उद्योगपतियों की समस्याओं को हल करते हुए एक विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रयासरत है, जिससे कि वे आसानी से निवेश और उत्पादन करके अपने उद्योगों का विकास कर सकें।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सेक्टर को बूस्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाओं को आसान बनाकर उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

रोजाना 700 सब्सिडी को मंजूर करने का लक्ष्य

संघवी ने कहा कि पहले रोजाना लगभग 225 उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती थी, अब रोजाना 450 सब्सिडी मंजूर की जा रही हैं और आने वाले दिनों में रोजाना 700 सब्सिडी को मंजूर करने का लक्ष्य है।

सरकार विभिन्न विभागों के साथ आई आपके द्वार

संवाद का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों को अपनी समस्याओं या मुद्दों को लेकर गांधीनगर तक आना न पड़े और उनकी छोटी-बड़ी समस्याओं का तत्काल निपटारा किया जा सके, इसके लिए सरकार विभिन्न विभागों के साथ आपके द्वार पर आई है।

राजकोट अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक गढ़ : वाघाणी

राजकोट के प्रभारी मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि राजकोट राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक गढ़ है। स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि उद्योग जगत की छोटे-बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष लगातार पूरी जागरूकता के साथ मुद्दे उठाते हैं, जिससे राजकोट की विकास यात्रा को तेजी मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 10:06 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ : संघवी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

कुशवाहा मौर्य क्षत्रिय समाज के वार्षिकोत्सव में विवाह व शिक्षा पर जोर

Annual function
समाचार

Ahmedabad: सीजी रोड पर रास्ता पार कर रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, मौत

Accident Accused Arrested
अहमदाबाद

सुरेन्द्रनगर कलक्टर विरुद्ध दर्ज मामले की जांच को एसीबी ने गठित की एसआइटी

ACB Gujarat
अहमदाबाद

2040 तक स्पेस के हर क्षेत्र में अग्रणी देशों के समकक्ष होगा भारत: डॉ.वी.नारायणन

GU 74th Convocation
अहमदाबाद

एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति : सीएम

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.