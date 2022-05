सहकार क्षेत्र में गुजरात मॉडल सफल : अमित शाह

आर्गेनिक कृषि उत्पादों के लिए बनेगी पहली लेबोरेटरी First laboratory to be built for organic agricultural products

केन्द्रीय मंत्री के अनुसार ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए अमूल की ओर से गांधीनगर स्थित प्लान्ट में पहली लेबोरेटरी बनाई जाएगी। जिसका सीधा असर किसानों को मिलेगा। उनका कहना है कि नेनो यूरिया से 100 फीसदी उपज बढ़ाने में लाभ मिलेगा।