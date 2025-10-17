Gujarat: नए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ी, 3 ने ली शपथ

Ahmedabad. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार के नए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ी है। शुक्रवार को महात्मा मंदिर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में तीन महिला विधायकों ने मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इससे पहले 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल में महिला मंत्री की संख्या केवल एक थी। अब कुल 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में तीन महिला विधायकों को मंत्री बनाया गया है। यह संख्या भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में अब तक की सबसे ज्यादा है। 2021 में पहली बार सीएम बने भूपेंद्र पटेल के पहले मंत्रिमंडल में दो महिला मंत्री थीं। वहीं पिछले मंत्रिमंडल में एक और तीसरे मंत्रिमंडल में तीन महिलाएं मंत्री बनी हैं।