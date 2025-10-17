Gujarat: नए मंत्रिमंडल में ओबीसी और पाटीदारों का दबदबा

Ahmedabad. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले 26 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल में ओबीसी और पाटीदार (पटेल) का दबदबा देखने को मिला। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 8 विधायकों और 7 पाटीदार विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मंत्रिमंडल में इन दोनों समुदाय के मंत्रियों की संख्या 50 फीसदी से भी ज्यादा है। इसके अलावा 4 आदिवासी, तीन अनुसूचित जाति के विधायकों को मंत्री बनाया गया है। 2 क्षत्रिय, एक जैन और एक ब्राह्मण भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं।
पाटीदारों में लेउवा पाटीदार से चार मंत्री हैं। इनमें जीतू वाघाणी, प्रफुल पानशेरिया, कौशिक वेकरिया व कमलेश पटेल शामिल हैं। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल व राज्य मंत्री कांति अमृतिया कडवा पटेल हैं।
मंत्रिमंडल में शामिल 8 ओबीसी मंत्रियों में कोली समुदाय से कुंवरजी बावलिया व परषोत्तम सोलंकी, मेर समुदाय से अर्जुन मोढवाडिया, तळपदा समुदाय से ईश्वर सिंह पटेल वहीं आहीर समुदाय से त्रिकम छांगा शामिल हैं। ठाकोर समुदाय से रमण सोलंकी व स्वरूपजी ठाकोर को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
नए मंत्रिमंडल में चार आदिवासी विधायकों को शामिल किया है। इनमें नरेश पटेल, रमेश कटारा, पूर्व आईपीएस अधिकारी पी सी बरंडा और निझर से विधायक डॉ. जयराम गामित शामिल हैं।
नए मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के तीन चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें कोडिनार से विधायक डॉ. प्रद्युमन वाजा कैबिनेट मंत्री, वडोदरा शहर से विधायक मनीषा वकील को स्वतंत्र प्रभार मंत्री और अहमदाबाद की असारवा सीट से विधायक दर्शना वाघेला को राज्यमंत्री बनाया गया है।
जामनगर उत्तर से विधायक रीवाबा जाडेजा और महुधा सीट से विधायक संजय सिंह महिडा क्षत्रिय समाज से हैं।
मंत्रिमंडल में जैन समुदाय से आने वाले हर्ष संघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ब्राह्मण कनू देसाई को कैबिनेट में वित्त मंत्रालय दिया गया है। सीएम के बाद यह दोनों पद सरकार में काफी अहम माने जाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग