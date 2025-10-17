Gujarat: नए मंत्रिमंडल में ओबीसी और पाटीदारों का दबदबा

Ahmedabad. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले 26 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल में ओबीसी और पाटीदार (पटेल) का दबदबा देखने को मिला। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 8 विधायकों और 7 पाटीदार विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मंत्रिमंडल में इन दोनों समुदाय के मंत्रियों की संख्या 50 फीसदी से भी ज्यादा है। इसके अलावा 4 आदिवासी, तीन अनुसूचित जाति के विधायकों को मंत्री बनाया गया है। 2 क्षत्रिय, एक जैन और एक ब्राह्मण भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं।