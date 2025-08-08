Gujarat: मोरबी-कच्छ हाईवे पर मालिया-मियाणा के पास तीन वाहनों की भिड़ंत, 4 की मौत

Ahmedabad. मोरबी-कच्छ हाईवे पर गुरुवार रात करीब नौ बजे मालिया-मियाणा थाना क्षेत्र में सूरजबारी टोल के पहले हुई एक भीषण वाहन दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। अन्य सात लोग घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सूरजबारी, गांधीधाम व अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मोरबी और भचाऊ फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।मालिया-मियाणा पुलिस के अनुसार इस संबंध में ट्रक चालक के विरुद्ध लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने, टक्कर मारने के चलते किसी की मौत हो जाने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।