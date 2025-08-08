Gujarat: मोरबी-कच्छ हाईवे पर मालिया-मियाणा के पास तीन वाहनों की भिड़ंत, 4 की मौत

Ahmedabad. मोरबी-कच्छ हाईवे पर गुरुवार रात करीब नौ बजे मालिया-मियाणा थाना क्षेत्र में सूरजबारी टोल के पहले हुई एक भीषण वाहन दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। अन्य सात लोग घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सूरजबारी, गांधीधाम व अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मोरबी और भचाऊ फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।मालिया-मियाणा पुलिस के अनुसार इस संबंध में ट्रक चालक के विरुद्ध लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने, टक्कर मारने के चलते किसी की मौत हो जाने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
कच्छ जिले की गांधीधाम तहसील के मीठीरोहर गांव निवासी गोपाल गुजरिया आहिर (37) ने एक ट्रक चालक के विरुद्ध मालिया मियाणा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि यह घटना मालिया मियाणा थाना क्षेत्र में हरिपर गांव के पास सूरजबारी टोल से पहले मोरबी-कच्छ हाईवे पर हुई। एक ट्रक चालक ने तेज गति से और लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाया, जिससे ट्रक डिवाइडर कूद कर दूसरी दिशा में जा पहुंचा। वहां उसने सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक को टक्कर मार दी। इसके अलावा उसके पीछे आ रही एक कार से भी वह टकरा गया।
तीन वाहनों की टक्कर होने के चलते तीनों ही वाहनों में आग लग गई। इस घटना में कार में सवार दो किशोर और एक ट्रक के चालक व क्लीनर की झुलसने व गंभीर रूप से चोटिल होने के चलते मौत हो गई। इनकी पहचान कच्छ के गांधीधाम तहसील के मीठी रोहर गांव निवासी रुद्र गुजरिया (15) और जैमिन बाबरिया (15) के रूप में हुई है। ट्रक चालक की पहचान राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले शिवराम नाई और क्लीनर की पहचान बीकानेर जिले की नौखा तहसील के सावा गांव निवासी किशन नायक के रूप में हुई है।
इस घटना में कार चालक सहित सात लोग जख्मी हैं। जिनमें कार चालक शांतिलाल, कष्णा रमेश जरू, शिवम, कृष्णा गोपाल जरू, मीत बाबरिया और विष्णु डांगर शामिल हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।कार से घर लौट रहे थे किशोर
जांच में सामने आया कि गांधीधाम निवासी दोनों किशोर रुद्र और जैमिन जूनागढ़ में आहिर बोर्डिंग में पढ़ाई कर रहे थे। रक्षाबंधन का त्योहार होने के चलते ये कार में सवार होकर गांधीधाम मीठी रोहर स्थित घर आ रहे थे। बीच में यह हादसा हो गया।
मोरबी-कच्छ हाईवे पर तीन वाहनों की भिड़ंत हो जाने के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से रोड के किनारे किया और जाम खुलवाया। बताया जाता है कि एक ट्रक मोरबी से देहरादून टाइल्स लेकर जा रहा था।